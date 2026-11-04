Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng:

Trong nước: Sau nhịp tăng mạnh trong những giờ giao dịch đầu sáng ngày 3/11, giá vàng miếng SJC trong nước bất ngờ hạ nhiệt. Nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 400.000 - 700.000 đồng/lượng so với mức niêm yết trước đó, kéo giá bán vàng miếng phổ biến về 140,6 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng được giao dịch ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức giá cao nhất trong ngày. So với phiên chốt hôm trước, giá tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn tăng 600.000 đồng/lượng; riêng DOJI tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Thế giới: Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ 30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3,951 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,18% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.040 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 124 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đảo chiều giảm khi làn sóng bán tháo mới trên thị trường kim loại quý xóa đi một phần đà phục hồi của phiên trước đó. Nhà đầu tư đang đánh giá những diễn biến trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, triển vọng lạm phát và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ.

Tỉ giá:

Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày 3/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.630 VND/USD, không thay đổi so với phiên liền trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.400 - 26.862 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,79 điểm.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới:

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,33 USD, tương đương 1%, xuống còn 103,44 USD/thùng.

Giá dầu WTI giảm 56 cent, tương đương 1%, xuống còn 95,90 USD/thùng.

Với mức giá này, giá dầu Brent đang trên đà giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7-10, trong khi giá dầu WTI tiếp tục hướng tới mức thấp nhất kể từ ngày 14/10, đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp.

Thị trường trong nước:

Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu (trừ mazut) từ 22 giờ đêm qua 3/11.

Tại kỳ này, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 700 đồng/lít, tiếp tục dừng chi sử dụng quỹ.

Bộ Công Thương cho hay thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran; hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia có dấu hiệu cải thiện; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng. Cùng đó, tại kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45 của Chính phủ và thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Trong nước: VN-Index đóng cửa phiên 3/11 tại 1.699,62 điểm, giảm 11,10 điểm (-0,65%), phiên giảm thứ tư liên tiếp và chính thức mất mốc 1.700 điểm. Chỉ số giằng co quanh tham chiếu trong phiên sáng nhưng áp lực bán gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn trong phiên chiều, có lúc lùi về quanh 1.690 điểm trước khi thu hẹp đà giảm nhờ lực cầu bắt đáy cuối phiên. Độ rộng khá cân bằng với 154 mã tăng và 141 mã giảm trên HOSE, cho thấy sức ép chủ yếu đến từ nhóm trụ: VIC giảm 3,31% và lấy đi khoảng 12,8 điểm của VN-Index, BSR giảm 2,95%, KDH giảm 2,26%, VPB giảm 1,62%, BID giảm 0,94%; ở chiều ngược lại, HPG tăng 4,17%, NKG tăng 3,42%, HVN tăng 3,7%, STB tăng 2,3% và VIB tăng 2,21% giúp hạn chế đà giảm. Thanh khoản HOSE đạt khoảng 12.596 tỷ đồng, giảm khoảng 32% so với phiên trước và thấp hơn 11% so với trung bình 20 phiên. Khối ngoại bán ròng khoảng 500 tỷ đồng trên HOSE, phiên thứ tám liên tiếp, tập trung ở MBB (khoảng 255 tỷ đồng), VCB (khoảng 219 tỷ đồng) và VIC (khoảng 114 tỷ đồng); chiều mua ròng có HPG (khoảng 227 tỷ đồng), SHB (khoảng 126 tỷ đồng) và VHM (khoảng 119 tỷ đồng). Về chính sách, từ ngày 01/11 giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, áp dụng đến hết tháng 3/2027. Về kỹ thuật, hỗ trợ gần ở vùng 1.677 – 1.700 điểm, tiếp theo là vùng đáy cũ 1.650 – 1.680 điểm; kháng cự 1.710 – 1.725 điểm, tiếp theo là 1.741 điểm.

Ngoài nước: Phố Wall khép phiên 02/11 (giờ Mỹ) phân hóa khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị bán trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Dow Jones tăng 213,67 điểm (+0,41%) lên 51.983,98 điểm nhờ dòng tiền chuyển sang các cổ phiếu truyền thống như Sherwin-Williams, Home Depot, Boeing, trong khi S&P 500 giảm 0,51% xuống 7.541,40 điểm và Nasdaq Composite giảm 1,07% xuống 25.164,32 điểm; Marvell giảm gần 13% và Lumentum giảm 18% sau khi hai bên công bố thương vụ Marvell mua lại Lumentum. Fed giữ lãi suất ở mức 3,75 – 4,00% ngày 28/10, song lạm phát cao củng cố kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 (CME FedWatch khoảng 77%). Sang phiên 03/11, chứng khoán châu Á giảm mạnh ở nhóm công nghệ: KOSPI giảm 3,59% xuống 5.648,79 điểm khi SK Hynix giảm 5,02% và Samsung Electronics giảm 4,14%, thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Giá dầu Brent chốt phiên 02/11 giảm 7,63% xuống 104,77 USD/thùng, WTI giảm 7,36% xuống 96,46 USD/thùng khi tín hiệu đàm phán Mỹ – Iran làm dịu lo ngại về nguồn cung; OPEC+ ngày 1/11 giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 12. Thị trường tiếp tục theo dõi căng thẳng Trung Đông và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ diễn ra ngày 3/11 (giờ Mỹ).

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Các chuyên gia phân tích tài chính Kafi nhận định VN-Index giảm 11,10 điểm (-0,65%) xuống 1.699,62 điểm, chính thức mất mốc tâm lý 1.700 điểm khi áp lực bán ở VIC, một số trụ ngân hàng và dầu khí lấn át lực cầu bắt đáy ở nhóm thép, ngân hàng vừa và nhỏ. Độ rộng cải thiện (154 mã tăng, 141 mã giảm) nhưng thanh khoản sụt mạnh về dưới mức bình quân 20 phiên và khối ngoại bán ròng phiên thứ tám liên tiếp cho thấy dòng tiền lớn chưa sẵn sàng bắt đáy, trong khi giá trị bán ròng tập trung ở các trụ như MBB, VCB, VIC. Bên ngoài, kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12, đà bán tháo cổ phiếu công nghệ lan sang châu Á (KOSPI -3,59%) và tâm lý thận trọng trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ khiến khẩu vị rủi ro còn yếu; giá dầu Brent giảm mạnh về 104,77 USD/thùng cùng thuế tiêu thụ đặc biệt xăng về 0% và giá điện giảm 2% giúp hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát nhưng chưa đủ tạo lực đỡ tức thời cho thị trường. Nhịp rung lắc hiện tại nhiều khả năng là phép thử cung cầu quanh vùng 1.677 – 1.700 điểm; nếu thủng vùng này, chỉ số có thể lùi về vùng đáy cũ 1.650 – 1.680 điểm.

Không nên giải ngân mạnh khi VN-Index còn dưới vùng kháng cự 1.710 – 1.725 điểm và khối ngoại bán ròng liên tiếp; hạn chế bắt đáy sớm khi thanh khoản thấp và chưa có tín hiệu cân bằng cung cầu, cũng như mua đuổi khi thị trường hồi phục kỹ thuật. Duy trì tỷ trọng an toàn, kiểm soát đòn bẩy và đặt kỷ luật cắt lỗ rõ ràng nếu chỉ số đóng cửa dưới vùng 1.677 – 1.690 điểm. Thận trọng với các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh như MBB, VCB, VIC, BID, SSI, đồng thời lưu ý rủi ro biến động khi thị trường đón kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Dự báo đầu tư

Dòng tiền phiên 3/11 phân hóa rõ rệt: nhóm nguyên vật liệu là điểm sáng nhờ cổ phiếu thép (HPG +4,17%, NKG +3,42%, MSR +1,87%), tiếp đến là hàng không (HVN +3,7%), một số ngân hàng vừa và nhỏ (MSB +2,86%, STB +2,3%, VIB +2,21%) và chứng khoán (VCI +2,71%, SSI +1,59%). Ở chiều ngược lại, bất động sản chịu áp lực lớn nhất khi VIC giảm 3,31% (KDH -2,26%, NVL -0,97%), tiếp đến là năng lượng (BSR -2,95%, PVD -1,41%) và KOS giảm 6,45%; khối ngoại mua ròng HPG, SHB, VHM, VIB, MSN. Nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát các mã có dòng tiền ủng hộ như HPG, STB, VIB, đồng thời tạm hạn chế gia tăng vị thế ở nhóm bất động sản trụ cột và các mã bị khối ngoại bán ròng liên tục như MBB, VCB.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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