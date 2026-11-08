Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh dồn lực đón đơn hàng cuối năm, tạo đà mở rộng thị trường 2027

Những tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm của hoạt động sản xuất, kinh doanh khi doanh nghiệp phải đồng thời bảo đảm tiến độ giao hàng và chuẩn bị nguồn lực cho các đơn hàng mới. Tại khu vực Bắc TP. Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đang chủ động tăng tốc sản xuất, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tăng tốc sản xuất, đáp ứng đơn hàng cuối năm

Nhu cầu hàng hóa phục vụ mùa cao điểm đang tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp sản xuất. Đặc biệt, tại lĩnh vực dệt may, lượng đơn hàng năm nay được ghi nhận nhiều hơn so với những năm trước, trong đó có các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu.

Ông Phan Thành Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp dự kiến đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong 2 tháng cuối năm.

Doanh nghiệp dệt may TP. Hồ Chí Minh tăng tốc sản xuất đơn hàng cuối năm 2026

Lượng đơn hàng tăng cũng góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất tại nhà máy. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - công nhân Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương cho biết, lượng đơn hàng tăng vào dịp cuối năm đã thúc đẩy công nhân tích cực làm việc, nỗ lực bảo đảm tiến độ giao hàng cho khách hàng.

Công nhân Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương tập trung sản xuất để bảo đảm tiến độ giao hàng

Doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên vật liệu, tìm kiếm thị trường mới

Với hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, khu vực Bắc TP. Hồ Chí Minh tập trung hàng chục nghìn nhà máy đang hoạt động. Riêng khu vực doanh nghiệp trong nước có hơn 80.000 doanh nghiệp. Năm nay, mặc dù thị trường còn nhiều khó khăn, các đơn vị vẫn nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, đặc biệt là chủ động nguồn nguyên vật liệu đáp ứng cho số lượng đơn hàng tăng trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh các đơn hàng xuất khẩu, thị trường nội địa cũng tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp. Ông Trần Đỗ Hoài Bảo - Giám đốc Công ty HEVI, phường Hòa Lợi, TP. Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp đã có đơn hàng trong nước thuộc các lĩnh vực gỗ, gốm và thủ công mỹ nghệ đến thời điểm cận Tết, góp phần duy trì công việc cho người lao động.

Theo ông Nguyễn Thanh Duy - Phó Giám đốc Sản xuất Công ty Hiệp Long, phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh, người lao động đang nỗ lực làm việc để đáp ứng tiến độ các đơn hàng của nhà máy.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy gỗ và thủ công mỹ nghệ

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị nguồn lực cho năm 2027

Không chỉ tập trung hoàn thành các đơn hàng hiện tại, doanh nghiệp còn chủ động tìm kiếm đối tác, khách hàng và nguồn cung nguyên vật liệu nhằm mở rộng cơ hội sản xuất trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp trong khu vực TP. Hồ Chí Minh đang chủ động tìm kiếm đối tác, khách hàng và cơ hội mở rộng nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, đáp ứng các đơn hàng từ nay đến cuối năm. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong giai đoạn tới. Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minhh.

Từ nền tảng đơn hàng hiện có, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đồng thời tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch năm 2027. Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định trong những tháng cuối năm không chỉ góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động mà còn đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP. Hồ Chí Minh năm 2026.



