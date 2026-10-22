Bánh Việt: Giữ hương vị xưa, kết nối thế hệ trẻ

Đưa bánh Việt đến gần hơn với giới trẻ

Từ bánh xèo, bánh bột lọc đến bánh bò, bánh cuốn, mỗi món bánh đều mang dấu ấn vùng miền và câu chuyện văn hóa riêng. Tuy nhiên, để bánh truyền thống tiếp tục được đón nhận, bên cạnh việc gìn giữ hương vị, cần có những cách tiếp cận phù hợp với thói quen và nhu cầu của thế hệ trẻ.

Bà Bùi Thị Thúy Loan (ở giữa) phát biểu tại tọa đàm của Tài Ký về việc kết nối bánh truyền thống với giới trẻ

Bà Bùi Thị Thúy Loan - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký chia sẻ, ký ức về món chè khoai mì do mẹ nấu từ thuở nhỏ luôn là một phần giá trị mà bà muốn gìn giữ. Theo bà, cách chế biến có thể thay đổi để phù hợp với đời sống hiện đại, nhưng chất lượng sản phẩm cần được bảo đảm.

Kết nối bánh truyền thống với trải nghiệm hiện đại

Bên cạnh việc đổi mới sản phẩm, truyền nghề và tạo điều kiện để người trẻ trực tiếp trải nghiệm cũng là yếu tố quan trọng để duy trì sức sống của bánh Việt. Theo nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương, làm bánh đòi hỏi sự kết hợp giữa nguyên liệu, kỹ thuật và kinh nghiệm tích lũy qua quá trình thực hành.

Cận cảnh các món ăn truyền thống hấp dẫn: Tôm chiên bột, bánh xèo và bánh bột lọc

Nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương Làm bánh truyền thống đòi hỏi sự am hiểu về nguyên liệu, kỹ thuật và kinh nghiệm. Vì vậy, việc truyền nghề, đào tạo và hướng dẫn thực hành đóng vai trò quan trọng, giúp người trẻ tiếp cận và tiếp nối những giá trị ẩm thực truyền thống.

Các bạn trẻ thực hành đổ bánh xèo tại sự kiện "Bánh Việt vươn tầm thế giới" của Tài Ký

Để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại, các doanh nghiệp cũng chú trọng cải tiến nguyên liệu, kích cỡ, cách trình bày và bao bì. Trong đó, các sản phẩm bột pha sẵn góp phần rút gọn công đoạn chế biến, tạo điều kiện để người trẻ tự làm bánh tại nhà.

Khi được kết nối với những trải nghiệm mới và cách thể hiện phù hợp với đời sống đương đại, bánh Việt không chỉ tiếp tục lưu giữ hương vị truyền thống mà còn trở thành cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa ẩm thực dân tộc.