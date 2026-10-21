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Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ

THIÊN BÌNH
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"HTV Thành phố không ngủ" kỳ này giới thiệu tiệm bánh bao Duy Thịnh trên đường Lò Siêu, nơi người làm bánh lớn tuổi vẫn miệt mài với công việc truyền thống. Câu chuyện gợi mở về cách một nghề thủ công tiếp tục hiện diện giữa nhịp sống đô thị.

HTV Thành phố không ngủ: Khám phá nghề làm bánh bao lâu đời

"HTV Thành phố không ngủ" kỳ này đưa khán giả đến tiệm bánh bao Duy Thịnh tại số 85 Lò Siêu, TP. Hồ Chí Minh. Cơ sở này được tiết lộ là có lịch sử hơn 70 năm. Chủ quán là Ngoại Lịch, một người phụ nữ U80, vẫn trực tiếp tham gia các công đoạn làm bánh. Bà nhào bột, gói bánh và chuẩn bị nguyên liệu: xá xíu, củ sắn, hành lá, hành tím, các loại gia vị... từ sớm.

Theo chân ê-kíp, khán giả thấy rõ công việc làm bánh không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn cần nhiều thời gian và sự kiên trì. Đặc biệt, việc duy trì các công đoạn thủ công cho thấy vai trò của kinh nghiệm trong nghề làm bánh. Từng thao tác đều góp phần tạo nên hình dáng và chất lượng thành phẩm. Đây cũng là góc nhìn đáng chú ý khi tìm hiểu những cơ sở ẩm thực truyền thống tại thành phố.

Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ - Ảnh 1.
Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ - Ảnh 2.
Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ - Ảnh 3.
Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ - Ảnh 4.
Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ - Ảnh 5.

Mọi công đoạn làm bánh bao đều được thực hiện thủ công

HTV Thành phố không ngủ: Từ chiếc bánh bao đến câu chuyện giữ nghề

Bên cạnh cách làm bánh, các loại nhân cũng tạo nên sự đa dạng cho thực đơn của tiệm. Những lựa chọn được giới thiệu gồm thịt heo, xá xíu, thịt gà với nấm đông cô, trứng muối, trứng cút và ca dé. Mỗi loại nhân mang đến một hương vị riêng, đáp ứng sở thích khác nhau của thực khách. Khán giả cũng có dịp tìm hiểu về cách ướp nguyên liệu, với phương châm "không hà tiện gia vị".

Ngay sau đó, chương trình đã theo chân bà chủ trong quá trình nhào bột, ủ bột, đập và cán bột. Những bí quyết trong từng bước, chiếc cán bột bằng chai thủy tinh đã gắn bó với bà hàng chục năm... Tất cả đều đang góp phần kể nên câu chuyện thú vị về cách nghề truyền thống thích nghi với cuộc sống hiện đại.

Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ - Ảnh 6.
Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ - Ảnh 7.
Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ - Ảnh 8.
Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ - Ảnh 9.
Tiệm bánh bao hoàn toàn thủ công | HTV Thành phố không ngủ - Ảnh 10.

Sau sự công nhận của thực khách là kinh nghiệm và sự trân trọng nguyên liệu của người làm bánh

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, những cơ sở làm bánh lâu năm gợi nhắc giá trị của sự bền bỉ. Đằng sau mỗi chiếc bánh là thời gian, kinh nghiệm và công sức của người thợ. Qua câu chuyện tại tiệm bánh bao Duy Thịnh, "HTV Thành phố không ngủ" mở ra góc nhìn gần gũi về nghề thủ công gắn với đời sống thường ngày.

HTV Thành phố không ngủ

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