Anh em Bellingham hội ngộ ở đội tuyển Anh, Tuchel khởi động thế hệ 2.0

Jobe Bellingham lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Anh

Mới đây, đội tuyển Anh công bố danh sách 25 cầu thủ trong đó Thomas Tuchel lần đầu trao cơ hội cho Jobe Bellingham. Tiền vệ này đang thi đấu tại Borussia Dortmund và giữ băng đội trưởng U21 Anh.

Jude Bellingham (bên trái) cũng không giấu mong muốn được sát cánh cùng Jobe (bên phải) tại đội tuyển quốc gia (Ảnh: Getty Images)

HLV Thomas Tuchel gọi việc hai anh em cùng góp mặt tại đội tuyển Anh là một "câu chuyện tuyệt đẹp". Ông cũng kỳ vọng sự hiện diện của Jobe sẽ tạo thêm động lực cho Jude. "Jude luôn cư xử như một người anh lớn, chăm sóc em trai mình. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho Jobe trong đợt tập trung này. Và sẽ thật tuyệt vời khi Jude có em trai ở bên cạnh", Tuchel chia sẻ.

Jude Bellingham đăng tải bức ảnh thời ấu thơ của 2 anh em (Ảnh: Instagram Jude Bellingham)

Nhà cầm quân người Đức tiết lộ Jude thường xuyên đề nghị ông theo dõi Jobe. Ban huấn luyện cũng nắm bắt thông tin về tiền vệ trẻ thông qua Lee Carsley - HLV U21 Anh.

Về chuyên môn, Tuchel đánh giá Jobe phù hợp với vai trò tiền vệ trung tâm số 8. Anh không thiên về vị trí tiền vệ phòng ngự số 6 hoặc tiền vệ tấn công số 10 (Ảnh: Getty Images)

Việc Myles Lewis-Skelly bị treo giò ở trận gặp Croatia có thể mở ra cơ hội ra sân cho Jobe. Nếu cùng thi đấu, Jude và Jobe sẽ trở thành cặp anh em đầu tiên xuất hiện trên sân trong màu áo tuyển Anh sau 19 năm. Trước đó, Gary Neville và Phil Neville từng tạo nên dấu mốc tương tự.

Thomas Tuchel xây dựng đội tuyển Anh 2.0, hướng đến EURO 2028

Bên cạnh Jobe Bellingham, Tuchel còn triệu tập Josh King, tiền vệ 19 tuổi của Fulham. Hậu vệ Ben White cũng được trao cơ hội trở lại đội tuyển Anh.

Danh sách lần này gồm 25 cầu thủ, trong đó chỉ 11/22 cầu thủ từng góp mặt ở kỳ World Cup gần nhất. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách lựa chọn nhân sự của Tuchel.

Tuchel mạnh tay cải tổ đội tuyển Anh (Ảnh: Shutterstock)

Sau giải đấu, nhà cầm quân người Đức không tiếp tục triệu tập Noni Madueke, Ollie Watkins và Ivan Toney. Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo và Nico O'Reilly cũng vắng mặt trong danh sách mới. Ngoài ra, Bukayo Saka, Marcus Rashford và John Stones không thể góp mặt vì chấn thương.

Khi được hỏi về phiên bản đội tuyển Anh 2.0, Tuchel nhấn mạnh sự cần thiết của việc bổ sung những nhân tố mới (Ảnh: EPA)

Theo HLV Thomas Tuchel, các cầu thủ trẻ sẽ tạo thêm cạnh tranh và nguồn năng lượng cho tập thể. "Đội tuyển cần bổ sung những cầu thủ mới để tạo ra sự cạnh tranh, những gương mặt trẻ và nguồn năng lượng mới", ông nhấn mạnh.

Tuchel đánh giá tích cực hai đợt tập trung hồi tháng 9 và tháng 10. Đội tuyển Anh giành 3 chiến thắng sau 4 trận UEFA Nations League, qua đó gần như bảo đảm suất vào tứ kết.

Nhà cầm quân người Đức xác định Harry Kane, Jude Bellingham và Declan Rice là những nhân tố thủ lĩnh. Bukayo Saka, Elliot Anderson, Ezri Konsa và Marc Guéhi cũng nằm trong nhóm này. Ông yêu cầu các cầu thủ duy trì tiêu chuẩn cao về thái độ và tinh thần thi đấu.

Đối với Cole Palmer (bên trái), Tuchel khẳng định quyết định không triệu tập xuất phát từ sự cạnh tranh chuyên môn. Trong khi đó, Phil Foden (bên phải) vẫn nằm trong những phương án được cân nhắc (Ảnh: EPA)

Tuchel cũng thừa nhận từng xin lỗi Kobbie Mainoo vì không trao cơ hội ra sân tại World Cup. Ông khẳng định quyết định khi đó hoàn toàn thuộc về bản thân.

Với những thay đổi về nhân sự và định hướng trẻ hóa, Thomas Tuchel đang từng bước định hình diện mạo mới cho đội tuyển Anh. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng của Tam sư hướng đến mục tiêu chinh phục EURO 2028.

Nguồn tin: The Guardian