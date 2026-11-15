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Đời sống

TP. Hồ Chí Minh đón cơn mưa rào sáng cuối tuần

KIM NGỌC, NGÂN HÀ
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(HTV) - Sáng nay 15/11, TP. Hồ Chí Minh bất ngờ có mưa đổ xuống diện rộng. Cơn mưa kéo dài khoảng 6 giờ sáng, đến 8 giờ sáng bắt đầu to dần, mang không khí mát mẻ, se lạnh đầu ngày.

Khoảng 6 giờ sáng nay (15/11), bầu trời TP. Hồ Chí Minh chuyển nhiều mây, sau đó xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác tại một số khu vực. 

TP. Hồ Chí Minh đón cơn mưa rào sáng cuối tuần - Ảnh 1.

Sáng 15/11, TP. Hồ Chí Minh đón cơn mưa đầu ngày, ảnh chụp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn (Ảnh: Ngân Hà)

Dù lượng mưa không lớn và tạnh nhanh, cơn mưa đầu ngày vẫn khiến nhiều người lưu thông trên đường không kịp chuẩn bị áo mưa, phải tấp vội vào bên đường để mặc áo mưa, hoặ các mái hiên ven đường để trú tạm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết Nam Bộ trong 7 ngày tới (từ ngày 15/11 đến ngày 22/11), trong 1-2 ngày đầu vẫn có mưa do những nhiễu động trên cao còn hoạt động tốt. Từ 17/11 trở đi, thời tiết ổn định và đặc trưng của mùa khô hơn với mưa giảm, chỉ còn xảy ra trên diện hẹp.

TP. Hồ Chí Minh đón cơn mưa rào sáng cuối tuần - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh đón cơn mưa rào sáng cuối tuần - Ảnh 3.

Cơn mưa đầu ngày vẫn khiến nhiều người lưu thông trên đường không kịp chuẩn bị áo mưa, phải tấp vội vào bên đường để mặc áo mưa, ảnh chụp trên đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây (Ảnh: Ngân Hà)

Trong giai đoạn mưa giảm, ban ngày toàn vùng phổ biến có nắng nhiều, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ với mức cao nhất dao động từ 31-34 độ C. Tuy nhiên, vào đêm và sáng sớm, không khí se lạnh nhẹ có thể xuất hiện ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 22-25 độ C. 

Người dân cần lưu ý sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, đồng thời đề phòng khả năng xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh cục bộ trong những cơn mưa chuyển mùa còn sót lại.

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