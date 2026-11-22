Tiếp nối chuỗi sự kiện, triển lãm mỹ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Công viên Chi Lăng. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và quảng bá hình ảnh thành phố.

Đường đi bộ Nguyễn Huệ - Tâm điểm các hoạt động văn hóa

Từ ngày 22 đến 24/11, đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành không gian chính của chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ngày 22/11, chương trình bắt đầu bằng lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 18 giờ 30 phút tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, hoạt động trình chiếu 3D mapping diễn ra trước trụ sở UBND Thành phố lúc 18 giờ 45 phút; lễ khai mạc và giới thiệu không gian công nghiệp văn hóa được tổ chức lúc 19 giờ.

Trong tối khai mạc, chương trình thời trang “Sắc màu Việt Nam” diễn ra tại không gian “Ngôi nhà chung”. Quảng trường Đại đoàn kết mang đến không khí sôi động với vũ hội đường phố, các tiết mục hát bội, cải lương và ca múa nhạc dân tộc. Đặc biệt, từ 20 giờ, sân khấu chính tổ chức chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026”.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, không gian giới thiệu công nghiệp văn hóa mở cửa phục vụ khách tham quan, với nhiều lĩnh vực như thủ công mỹ nghệ, điện ảnh, biểu diễn, du lịch văn hóa, quảng cáo, chuyển đổi số và xuất bản.

Giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế

Ngày 23/11, hoạt động trình chiếu mapping tiếp tục diễn ra trước trụ sở UBND Thành phố. Từ 15 giờ 30 phút, đường đi bộ Nguyễn Huệ tổ chức hoạt động cosplay các nhân vật nổi tiếng. Buổi tối, công chúng có dịp thưởng thức chương trình thời trang “Sắc màu Việt Nam”, Lễ hội Cồng chiêng do Nhà hát Truyền thống Đam San - Gia Lai thực hiện, cùng các tiết mục giới thiệu văn hóa Kinh, Hoa, Chăm, Khmer và các dân tộc phía Bắc. Sân khấu chính tiếp tục với chương trình nghệ thuật tổng hợp lúc 20 giờ.

Ngày 24/11, các hoạt động mapping, cosplay và trình diễn thời trang tiếp tục phục vụ người dân, du khách. Tại Quảng trường Đại đoàn kết, không gian giao lưu quốc tế giới thiệu sắc màu văn hóa của Cuba, Lào, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Bulgaria và Pháp.

Điểm nhấn trong ngày cuối cùng là chương trình nghệ thuật lúc 19 giờ 30 phút tại sân khấu chính đường Nguyễn Huệ, được kết nối truyền hình trực tiếp với ba khu vực gồm phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Tam Thắng.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 góp phần tạo không gian giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống và sức sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh đến đông đảo người dân, du khách.