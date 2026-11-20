Ba cấu phần thi với hình thức tham gia đa dạng

Chương trình được triển khai trên nền tảng số chính thức thanham.vn với ba cấu phần thi, tạo cơ hội để người tham gia đóng góp bằng kiến thức, cảm nhận và khả năng sáng tạo âm nhạc.

Đố vui Thanh âm Việt Nam là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về ca khúc, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca, di sản và đời sống âm nhạc Việt Nam. Mỗi ngày, người chơi có một lượt thi chính thức gồm 10 câu hỏi, mỗi câu có thời gian trả lời 10 giây. Nội dung chính của các câu hỏi yêu cầu nghe và nhận diện giai điệu, nhạc cụ hoặc làn điệu di sản.

Cảm nhận Thanh âm Việt Nam dành cho những người muốn chia sẻ câu chuyện, ký ức hoặc góc nhìn cá nhân về một giai điệu, bài hát quê hương hay đời sống âm nhạc. Người dự thi gửi video ngắn có thời lượng tối đa 120 giây. Kết quả được đánh giá theo thang điểm 100, trong đó 50 điểm dành cho mức độ lan tỏa cộng đồng và 50 điểm do Hội đồng chung khảo chấm.

Sáng tạo Thanh âm Việt Nam là cấu phần trọng tâm, khuyến khích người tham gia sáng tạo từ những chất liệu âm thanh đa dạng như âm nhạc, tiếng nói, tiếng động, nhạc cụ, làn điệu dân ca, âm thanh đời sống và không gian văn hóa Việt Nam.

Các sản phẩm dự thi có thể là bản thu âm thanh đời sống, tiết mục độc tấu nhạc cụ dân tộc, làm mới làn điệu dân ca, sáng tác, hòa âm phối khí, beat/remix, kể chuyện bằng âm thanh hoặc kết hợp với vũ đạo, hoạt họa, đồ họa số. Số lượng tác phẩm gửi dự thi không giới hạn.

Đáng chú ý, cấu phần này có hai bảng xếp hạng riêng dành cho tác phẩm không sử dụng A.I. và có sử dụng A.I., cùng 7 danh hiệu tương ứng với 7 nhóm sản phẩm thanh âm. Mỗi tác phẩm được cấp mã định danh số nhằm bảo vệ quyền tác giả. Những tác phẩm xuất sắc có cơ hội được giới thiệu trong Ngân hàng Thanh âm Việt Nam và kết nối với nhà sản xuất, doanh nghiệp để khai thác thương mại.

Giải thưởng và quyền lợi dành cho người tham gia

Cơ cấu giải thưởng gồm 40 giải ngày, giải tuần trong 6 tuần, giải chung cuộc và giải theo nhóm tuổi, vùng miền. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 175.000.000 đồng cũng như giấy chứng nhận tham gia cho các phần thi. Bên cạnh đó, cá nhân và tập thể đạt thành tích trong chương trình có thể được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các tác phẩm đáp ứng yêu cầu của chương trình có cơ hội được giới thiệu trên nền tảng chính thức, từng bước bổ sung vào Ngân hàng Thanh âm Việt Nam. Đặc biệt, tác phẩm xuất sắc có thể được định danh chính chủ và kết nối với các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp để khai thác.

Cách thức tham gia và thời gian tổ chức

Người quan tâm có thể truy cập website chính thức thanham.vn để tham gia các cuộc thi. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30/11/2026. Sau thời điểm này, công tác chấm chung khảo sẽ được thực hiện; lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12.2026.

Các mốc thời gian cụ thể của từng cuộc thi được Ban Tổ chức công bố trên website thanham.vn, Báo Văn Hóa điện tử và các kênh mạng xã hội chính thức của chương trình.