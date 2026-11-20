Thanh âm Việt Nam 2026 kết nối cộng đồng qua âm nhạc

Thanh âm Việt Nam 2026 kết nối cộng đồng qua âm nhạc

Chương trình "Thanh âm Việt Nam" năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đầu tháng 10 tại Hà Nội. Với thông điệp "Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam", chương trình hướng đến việc khơi dậy sức sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng.

Từ tiếng ru, làn điệu dân ca đến âm thanh quen thuộc trong cuộc sống, mỗi người đều có thể tìm thấy chất liệu sáng tạo. Qua đó, những giai điệu mang dấu ấn vùng miền, dân tộc và thế hệ có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi.

Chương trình dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài yêu mến văn hóa Việt Nam. Người tham gia không bị giới hạn về độ tuổi hay nghề nghiệp.

Chương trình hướng đến việc khơi dậy sức sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng

Ba hoạt động chính của Thanh âm Việt Nam 2026

Chương trình được triển khai trên nền tảng số với ba hoạt động chính. "Đố vui Thanh âm Việt Nam" là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về ca khúc, nhạc cụ dân tộc, dân ca và di sản âm nhạc. Mỗi người có một lượt thi chính thức mỗi ngày, gồm 10 câu hỏi.

Trong khi đó, "Cảm nhận Thanh âm Việt Nam" tiếp nhận video tối đa 120 giây. Người tham gia có thể chia sẻ ký ức, cảm xúc hoặc câu chuyện gắn với những giai điệu quen thuộc.

Hoạt động "Sáng tạo Thanh âm Việt Nam" khuyến khích sáng tác tác phẩm âm thanh có lời hoặc không lời. Chất liệu sáng tạo có thể đến từ nhạc cụ truyền thống, âm nhạc dân gian và âm thanh đời sống.

Đáng chú ý, tác phẩm được phân nhóm có sử dụng và không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm bảo đảm minh bạch trong đánh giá.

Thông qua các hoạt động, Ban Tổ chức hướng đến việc từng bước xây dựng Ngân hàng giai điệu Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam. Đây là nguồn dữ liệu phục vụ lưu giữ, quảng bá và phát huy giá trị âm nhạc dân tộc.

Chương trình tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày 30/11/2026. Sau đó, công tác chấm chung khảo sẽ được triển khai. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

Người quan tâm có thể tìm hiểu thể lệ và tham gia tại website chính thức: https://thanham.vn.