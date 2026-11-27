God's Bead hé lộ nhiệm vụ sống còn của đội hộ tống

Ngày 27/11, nhà đài JTBC công bố poster đặc biệt của bộ phim cuối tuần God's Bead. Hình ảnh tập trung vào đội hộ tống tinh nhuệ đang bị kẻ thù bao vây. Các nhân vật xuất hiện với vẻ mặt quyết liệt, sẵn sàng bước vào cuộc chiến khốc liệt.

Lấy bối cảnh năm 1258 dưới triều đại Goryeo, God's Bead tái hiện giai đoạn vương quốc đứng trước nguy cơ sụp đổ. Nguyên nhân xuất phát từ cuộc chiến kéo dài với quân Mông Cổ. Trong hoàn cảnh đó, một đội hộ tống được giao nhiệm vụ tìm kiếm Quan Âm Bảo Châu. Đây là thánh vật mang ý nghĩa bảo vệ đất nước (Ảnh: God's Bead)

Bên cạnh hành trình của đội hộ tống, phim còn khắc họa câu chuyện về một công chúa. Cô tìm cách giải cứu những người đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Qua đó, tác phẩm mở ra cuộc hành trình đan xen giữa lòng trung thành, trách nhiệm và cuộc chiến sinh tồn.

Trong poster, Ahn Bo-hyun đảm nhận vai Baek-gyeol, chỉ huy đặc nhiệm của đội hộ tống. Đồng hành cùng anh là 11 thành viên với xuất thân và năng lực khác nhau. Tất cả tập hợp giữa khung cảnh chìm trong biển lửa. Mỗi người đều cầm vũ khí, sẵn sàng chống trả quân địch.

Dàn nhân vật God's Bead đối mặt thử thách giữa cuộc chiến Goryeo

Đáng chú ý, đội hộ tống quy tụ những nhân vật có hoàn cảnh và thế mạnh riêng. Lee Sung-min vào vai Choi-gu, thủ lĩnh một đơn vị Byeolcho thuộc lực lượng Yabyeolcho. Trong khi đó, Ha Yoon-kyung hóa thân thành Geol-seung, người dẫn đường xuất thân từ tầng lớp nô lệ.

Bên cạnh đó, Hyun Bong-sik đảm nhận vai Mu-saeng. Nhân vật sở hữu sức mạnh vượt trội và sử dụng vũ khí lớn trong chiến đấu. Sự khác biệt về xuất thân, kỹ năng tạo nên một đội hình đa dạng. Đồng thời, đây cũng là yếu tố hứa hẹn mang đến nhiều tình huống đối đầu kịch tính.

Một chi tiết khác thu hút sự chú ý trên poster là dòng chữ "Thất bại thì đừng quay trở về". Thông điệp ngắn gọn thể hiện sức nặng của nhiệm vụ mà đội hộ tống phải gánh vác. Họ không chỉ đối mặt với kẻ thù đông đảo mà còn mang theo vận mệnh của cả vương quốc (Ảnh: God's Bead)

Liệu Baek-gyeol cùng 11 thành viên có thể tìm thấy Quan Âm Bảo Châu và trở về an toàn? Đây là câu hỏi tạo nên sức tò mò trước ngày phim ra mắt.

God's Bead sẽ chính thức lên sóng JTBC vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 5/12. Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi bộ phim trên hai nền tảng trực tuyến Coupang Play và Amazon Prime.

Nguồn tin: Dispatch