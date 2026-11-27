Phim Hàn Quốc "White Blast" mở rộng hành trình ra thị trường quốc tế

Dự án làm lại "White Blast" đã chính thức được xác nhận. Phiên bản tiếng Anh là sự hợp tác giữa Rhombus Media (Canada) và Lewis Pictures, đơn vị sản xuất bộ phim gốc.

"White Blast" thuộc thể loại giật gân, bí ẩn, xoay quanh một cái chết khó lý giải tại nhà ga đường sắt vùng nông thôn. Địa điểm này bị cô lập giữa trận tuyết rơi dày đặc (Ảnh: The Korea Times)

Trong phim, Gap-soo (Kim Yoon-seok) là trưởng ga kỳ cựu đang chuẩn bị nghỉ hưu. Tuy nhiên, ông bất ngờ vướng vào những bí ẩn liên quan đến vụ việc. Đồng hành cùng ông là Hyun-taek (Koo Kyo-hwan), người kế nhiệm vừa được bổ nhiệm.

Rhombus Media từng tham gia nhiều dự án quốc tế đáng chú ý. Trong đó có loạt phim HBO "The Sympathizer" của đạo diễn Park Chan-wook. Ngoài ra, hãng còn tham gia sản xuất phim điện ảnh "Enemy" của Denis Villeneuve. Tác phẩm có sự góp mặt của diễn viên Jake Gyllenhaal.

Nhà sáng lập kiêm nhà sản xuất Rhombus Media, Niv Fichman, tiết lộ công ty đã quan tâm đến việc chuyển thể "White Blast" ngay trước khi phim ra mắt tại Hàn Quốc (Ảnh: Showbox)

Bên cạnh đó, Niv Fichman cho rằng câu chuyện có sức hấp dẫn vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc. Bối cảnh nhà ga biệt lập giữa vùng núi tuyết mang đến nhiều tiềm năng khai thác. Hình ảnh người trưởng ga sắp nghỉ hưu cũng có thể tạo sự đồng cảm. Đặc biệt, điều này phù hợp với khán giả Canada và quốc tế.

Niv Fichman cũng bày tỏ mong muốn phiên bản mới giữ được bản sắc đặc trưng của nguyên tác. Đồng thời, bộ phim sẽ có cách thể hiện phù hợp để tiếp cận thị trường toàn cầu.

Đạo diễn Hong Eui-jeong trở lại chỉ đạo phim Hàn Quốc "White Blast"

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là sự trở lại của đạo diễn Hong Eui-jeong. Bà từng gây ấn tượng với bộ phim điện ảnh đầu tay "Voice of Silence". Tác phẩm ghi dấu nhờ phong cách kể chuyện và tư duy hình ảnh riêng biệt.

Một phân cảnh trong bộ phim "Voice of Silence" (Ảnh: Voice of Silence)

Chính dấu ấn sáng tạo này khiến Rhombus Media chủ động mời Hong Eui-jeong đảm nhận vai trò đạo diễn phiên bản tiếng Anh. Niv Fichman đánh giá bà là lựa chọn phù hợp nhất để chuyển thể tác phẩm.

Nhà sản xuất cũng dành nhiều lời khen cho năng lực làm phim của nữ đạo diễn. Đặc biệt, ông nhận định tài năng của bà tiếp tục được thể hiện rõ qua "White Blast".

Với sự đồng hành của một hãng sản xuất giàu kinh nghiệm quốc tế và đạo diễn nguyên tác, phiên bản làm lại được kỳ vọng mang đến góc nhìn mới. Tuy nhiên, dự án vẫn hướng đến việc bảo tồn những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của bộ phim Hàn Quốc.

Đạo diễn Hong Eui-jeong (Ảnh: The Korea Times)

Phiên bản gốc "White Blast" do Showbox phát hành, quy tụ dàn diễn viên Kim Yoon-seok, Koo Kyo-hwan, Park Soo-young và Roh Yoon-seo. Hiện phim đang được công chiếu tại các rạp ở Hàn Quốc.

Việc được chuyển thể sang tiếng Anh mở ra cơ hội để "White Blast" tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế. Đồng thời, dự án tiếp tục cho thấy sức hút của các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.

Nguồn tin: The Korea Times