"New Recruit" chuyển hướng sang câu chuyện bệnh viện quân đội ma ám



Phim điện ảnh "New Recruit: Haunted Military Hospital" được phát triển từ loạt phim truyền hình cùng tên. Tác phẩm dựa trên web animation nổi tiếng, từng được chuyển thể thành series trên kênh ENA từ năm 2022.

Sau bốn mùa phát sóng, câu chuyện về những người lính với tính cách khác biệt tiếp tục được mở rộng (Ảnh: New Recruit)



Đạo diễn Min Jin-ki cho biết phiên bản điện ảnh cần tạo lý do đủ hấp dẫn để khán giả đến rạp. Nếu series tập trung vào tiếng cười trong đời sống quân ngũ, bộ phim sẽ khai thác những câu chuyện ma trong quân đội.

Theo đạo diễn, yếu tố kinh dị kết hợp hài hước sẽ phát huy hiệu quả trong không gian rạp tối. Hệ thống âm thanh vòm cũng giúp những tình huống hù dọa và gây cười trở nên ấn tượng hơn.

Lấy bối cảnh giữa mùa thứ ba và mùa thứ tư của series, phim theo chân Hạ sĩ Park Min-seok (Kim Min-ho) cùng đồng đội. Họ đến bệnh viện quân đội với mong muốn được nghỉ ngơi thoải mái. Tuy nhiên, những lời đồn đáng sợ và hiện tượng kỳ lạ nhanh chóng xuất hiện (Ảnh: New Recruit)

Đạo diễn Min Jin-ki tiết lộ bối cảnh quay cũng tạo cảm giác bất an cho đoàn phim. Bệnh viện thực tế đã tồn tại hàng chục năm. Nhiều diễn viên cảm nhận được sự sợ hãi khi làm việc tại đây.

Thậm chí, đạo diễn từng nhiều lần gặp hiện tượng bóng đè tại nơi lưu trú. Ông cho biết đoàn phim luôn cẩn trọng trong quá trình ghi hình. Mọi người cố gắng tránh làm phiền những linh hồn được cho là đang an nghỉ tại địa điểm này.

Jeongyeon cùng dàn diễn viên đưa "New Recruit" lên màn ảnh rộng

Jeongyeon đảm nhận vai Yoo Jeong-yeon, một nữ quân y. Đây là vai diễn đầu tiên của thành viên nhóm nhạc TWICE trên màn ảnh.

Jeongyeon cho biết cô đã mong muốn thử sức với diễn xuất từ lâu. Khi lịch trình của TWICE bớt dày đặc và sức khỏe ổn định hơn, cô cảm thấy sẵn sàng đón nhận thử thách mới (Ảnh: New Recruit)

Jeongyeon thừa nhận vẫn còn nhiều thiếu sót trong dự án đầu tay. Cô hy vọng khán giả sẽ đón nhận vai diễn bằng sự cảm thông.

Diễn viên Kim Min-ho cũng bày tỏ niềm vui khi "New Recruit" được mở rộng lên màn ảnh rộng. Anh cho biết ê-kíp từng đùa về việc thực hiện mùa thứ hai, thứ ba và thứ tư. Giờ đây, câu chuyện đã có thêm phiên bản điện ảnh nhờ sự yêu mến của khán giả.

Jeongyeon cùng các diễn viên phim điện ảnh "New Recruit: Haunted Military Hospital" tại họp báo (Ảnh: Yonghap)

Ngoài ra, Ryu Kyung-soo tham gia phim với vai Yoo Jae-hoon. Nhân vật là một bệnh nhân bí ẩn tại bệnh viện quân đội. Nam diễn viên chia sẻ anh hứng thú với vai diễn vì trước đây thường đảm nhận những nhân vật khiến người khác sợ hãi. Lần này, anh có cơ hội trải nghiệm cảm giác trở thành người bị dọa sợ.

Phim còn quy tụ các diễn viên quen thuộc của series như Nam Tae-woo, Kim Yo-han và Lee Sang-jin. Hai diễn viên kỳ cựu Park Ho-san và Kang Gil-woo cũng góp mặt trong dự án.

Nguồn tin: The Korea Times