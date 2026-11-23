Kim Yoo Jung tận dụng mâu thuẫn, xoay chuyển cục diện

Bộ phim truyền hình "100 ngày nói dối" tiếp tục ghi nhận thành tích ấn tượng trên màn ảnh Hàn Quốc. Tập 14 phát sóng gần đây đã đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc 11,7%, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát sóng của bộ phim.

Kim Yoo Jung thể hiện nhân vật Lee Ga Kyung với những toan tính ngày càng phức tạp giữa các thế lực đối địch (Ảnh: tvN)

Ra mắt với rating 5,3%, bộ phim liên tục duy trì đà tăng trưởng, lần lượt đạt 9% ở tập 4 và 10,7% tại tập 10.

Thành tích mới nhất cũng giúp tác phẩm dẫn đầu tỷ suất người xem trong cùng khung giờ trên tất cả các kênh truyền hình, bao gồm cả truyền hình mặt đất. Đặc biệt, bộ phim còn đứng đầu ở nhóm khán giả từ 20 - 49 tuổi.

Những tình tiết mới trong tập 14 dần hé lộ mối liên kết đặc biệt giữa Lee Ga Kyung và Kim Tae Woong (Ảnh: tvN)

Trong tập 14, nhân vật Lee Ga Kyung do Kim Yoo Jung thủ vai tiếp tục thể hiện sự nhạy bén khi khai thác những rạn nứt giữa các thế lực đối địch.

Cô tận dụng sự nghi kỵ giữa Sato Shinichi (Jin Seon Kyu), Fukuda (Kim Joong Hee) và Kim Seung Eok (Lee Ki Young) để từng bước tạo lợi thế.

Một trong những phân cảnh hé lộ manh mối quan trọng về thân thế và quá khứ của các nhân vật trong phim (Ảnh: tvN)

Trong khi Fukuda có dấu hiệu phản bội Sato Shinichi, người đứng đầu cũng bắt đầu đặt nghi vấn về cấp dưới. Cùng lúc đó, Kim Seung Eok yêu cầu hủy bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt vốn được dàn xếp thông qua những giao dịch ngầm.

"100 ngày nói dối" liên tục tăng trưởng tỷ suất người xem, đạt 11,7% ở tập phát sóng mới nhất (Ảnh: tvN)

Giữa tình thế phức tạp, Lee Ga Kyung khéo léo tận dụng những bất đồng để thực hiện kế hoạch của mình. Với Kim Tae Woong (do Park Jin Young thủ vai), cô đưa ra manh mối liên quan đến Kim Myung Nam (Park Jung Yeon), mở ra hướng đi nhằm bảo vệ khu ổ chuột Gyodang-ri.

Hé lộ mối liên hệ bất ngờ giữa Kim Yoo Jung và Park Jin Young

Điểm nhấn của tập phim nằm ở phân cảnh cuối, khi Lee Ga Kyung phát hiện bí mật đằng sau tiệm cầm đồ Jongno. Địa điểm này thực chất là phòng khám y học cổ truyền Hansung, nơi đặt căn cứ bí mật của tổ chức Gugukdan.

Kim Yoo Jung và Park Jin Young trong phim truyền hình "100 ngày nói dối", tác phẩm vừa ghi nhận rating 11,7% ở tập 14 (Ảnh: tvN)



Từ tấm vé cầm đồ mà Lee Ga Kyung mang đến, Kwak Woon Hak tìm được chiếc hộp đựng dược liệu chứa ngăn kéo bí mật. Bên trong là phong bì gồm hai bức ảnh gia đình, trong đó một bức ghi lại hình ảnh Lee Ae Young bên cạnh Lee Ga Kyung lúc nhỏ.

Kim Yoo Jung tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn Lee Ga Kyung trong "100 ngày nói dối" (Ảnh: But Why Tho)



Chi tiết gây bất ngờ là Lee Ga Kyung và Kim Tae Woong đều có mối liên hệ với Lee Ae Young. Cả hai cùng gọi người phụ nữ này bằng cách xưng hô dành cho mẹ.

Và chiếc vòng cổ hình bán nguyệt xuất hiện trên cả hai nhân vật trở thành dấu hiệu quan trọng, gợi mở mối nhân duyên giữa hai người.

Kim Yoo Jung và Park Jin Young kết hợp trong câu chuyện gián điệp lấy bối cảnh thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên (Ảnh: Kdrama Kopi)

Với những bí mật liên tiếp được hé lộ cùng diễn biến ngày càng căng thẳng, "100 ngày nói dối" đang thu hút đông đảo chú ý từ khán giả.

Nguồn tin: Dispatch