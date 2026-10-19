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Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Vào ngày 7/5/2020, cơ trưởng Hoàng Đình Trang nhận nhiệm vụ điều hành chuyến bay đến Vũ Hán giữa tâm dịch COVID-19. Đằng sau hành trình đưa 30 hành khách Việt Nam trở về là sự chuẩn bị nghiêm ngặt, tinh thần trách nhiệm và những ký ức khó quên của người phi công.

Chuyến bay đặc biệt đến tâm dịch Vũ Hán

Trong tập 50 chương trình Người chung quanh ta, cơ trưởng Hoàng Đình Trang chia sẻ về một trong những chuyến bay đáng nhớ nhất sự nghiệp. Đó là chuyến bay đến Vũ Hán ngày 7/5/2020, thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và thông tin về dịch bệnh vẫn còn hạn chế.

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 1.
Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 2.
Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 3.

Khi nhận nhiệm vụ, anh Trang không tránh khỏi lo lắng cho bản thân, gia đình và các thành viên trong tổ bay. Tuy nhiên, anh nhanh chóng tập trung vào việc chuẩn bị phương án để chuyến bay được thực hiện an toàn

Khác với những chuyến bay thường lệ, nhiệm vụ lần này đòi hỏi tổ bay tính toán nhiều phương án về đường bay, sân bay và an ninh. Trên máy bay còn có phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, vì vậy công tác chuẩn bị y tế cũng được đặc biệt chú trọng. Các bác sĩ được bố trí tham gia cùng đoàn để hỗ trợ khi cần thiết.

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 4.
Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 5.

Đối với cơ trưởng Hoàng Đình Trang, chuyến bay đến Vũ Hán đón 30 hành khách Việt Nam trở về giữa đại dịch COVID-19 là một trong những chuyến bay đáng nhớ nhất sự nghiệp

Trong suốt nhiệm vụ, tổ bay phải mặc đồ bảo hộ từ lúc lên máy bay đến khi hoàn thành chuyến đi. Trang phục nóng bức, cùng việc đeo găng tay khi thao tác trong buồng lái, khiến công việc trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, mọi thành viên đều tập trung thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu an toàn.

Khoảnh khắc khó quên về chuyến bay đón người Việt trở về

Một trong những hình ảnh còn in đậm trong ký ức của cơ trưởng Hoàng Đình Trang là sân bay Vũ Hán vắng lặng khi máy bay tiếp cận. Tại một thành phố vốn có hoạt động hàng không nhộn nhịp, anh gần như chỉ nhìn thấy một chiếc xe cứu thương di chuyển trên đường băng.

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 6.

Tổ bay chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án về đường bay, an ninh và y tế nhằm bảo đảm an toàn cho chuyến bay đặc biệt

Sau khi hạ cánh, tổ bay nhìn thấy những hành khách Việt Nam đang chờ lên máy bay. Trong số đó có trẻ nhỏ được mẹ bế và những phụ nữ mang thai. Khoảnh khắc ấy khiến anh cảm nhận rõ ý nghĩa của nhiệm vụ đưa đồng bào trở về quê hương.

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 7.

Khoảnh khắc đón 30 hành khách Việt Nam trở về từ Vũ Hán để lại nhiều cảm xúc trong ký ức của cơ trưởng Hoàng Đình Trang

Tuy nhiên, hành trình chưa thực sự kết thúc khi máy bay hạ cánh tại Việt Nam. Các hành khách và thành viên tổ bay tiếp tục trải qua thời gian cách ly theo quy định. Chỉ khi nhận được thông tin cả 30 hành khách đều âm tính với COVID-19, khỏe mạnh và đã đoàn tụ với gia đình, anh Trang mới có thể yên tâm.

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 8.

Hình ảnh sân bay Vũ Hán vắng lặng trong chuyến bay hồi hương giữa đại dịch COVID-19

Với anh, đó là một trong những chuyến bay đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Hình ảnh những hành khách đứng đợi chuyến bay của Việt Nam đến đón vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Chuyến bay cũng cho thấy phía sau mỗi nhiệm vụ đặc biệt là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm của cả tập thể.

Cơ trưởng Hoàng Đình Trang và trách nhiệm phía sau mỗi chuyến bay

Bắt đầu theo đuổi nghề phi công từ năm 1999, anh Hoàng Đình Trang đến với hàng không khá tình cờ. Xuất thân từ gia đình có truyền thống ngành y, anh quyết định thử sức sau khi nhìn thấy thông báo tuyển dụng. Sau quá trình đào tạo tại Pháp và nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, anh trở thành cơ trưởng vào năm 2011.

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 9.
Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 10.

Theo anh Hoàng Đình Trang, không có chuyến bay nào hoàn toàn giống nhau

Trước mỗi hành trình, tổ bay phải trao đổi về thời tiết, tình trạng kỹ thuật của máy bay và sân bay, cũng như phương án cất hạ cánh. Cơ trưởng đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên quá trình đánh giá và thảo luận với các thành viên.

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 11.
Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 12.

Đặc biệt, quyết định khó khăn đôi khi không phải là tiếp tục hạ cánh, mà là chủ động bay lại khi điều kiện thời tiết hoặc phương thức tiếp cận không còn bảo đảm an toàn. Vì vậy, phi công phải luôn giữ sự cẩn trọng, khiêm tốn và sẵn sàng đưa ra quyết định trong thời gian ngắn.

Bên cạnh nhiệm vụ điều hành chuyến bay, anh Trang còn tham gia đào tạo phi công trẻ. Anh mong muốn truyền lại những kinh nghiệm và giá trị đã học hỏi từ thế hệ đi trước, nhất là tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp.

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 13.
Chuyến bay đặc biệt đưa 30 người Việt trở về từ Vũ Hán | Người chung quanh ta - Ảnh 14.

Anh Trang còn là giáo viên tham gia đào tạo phi công trẻ

Năm 2023, anh cũng tham gia xây dựng phương thức bay phục vụ việc khai thác máy bay A321 tại sân bay Điện Biên sau khi được nâng cấp. Địa hình núi, thung lũng và điều kiện thời tiết phức tạp đòi hỏi các phương án phải được mô phỏng, thử nghiệm và kiểm chứng trước khi đưa vào khai thác thương mại.

Anh tham gia xây dựng phương thức bay phục vụ việc khai thác máy bay A321 tại sân bay Điện Biên

Hơn 25 năm gắn bó với nghề bay, điều khiến anh tự hào không chỉ là những chuyến bay đã thực hiện, mà còn là cơ hội làm việc cùng các thế hệ phi công và tiếp nối những giá trị nghề nghiệp. Dù công việc thường xuyên khiến anh vắng nhà vào sáng sớm, đêm muộn hay dịp lễ, gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng. Anh cũng mong có dịp cùng người thân trải nghiệm những chuyến đi trong vai trò một hành khách.

“Người chung quanh ta” phát sóng 20g45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV9. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=dgz19FC2Llk&t=186s

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