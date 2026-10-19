2.500 người tham gia chương trình đi bộ “Bước chân yêu thương” tại phường Vũng Tàu

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vũng Tàu tổ chức chương trình đi bộ "Bước chân yêu thương - Kết nối cộng đồng - Chung tay vì người nghèo năm 2026", với thông điệp "Mỗi bước chân là một hành động thiết thực vì cộng đồng".

Khoảng 2.500 người tham gia chương trình đi bộ “Bước chân yêu thương - Kết nối cộng đồng - Chung tay vì người nghèo năm 2026”

Chương trình thu hút khoảng 2.500 người tham gia, không chỉ khuyến khích người dân rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Qua hoạt động, Ban tổ chức mong muốn kết nối các nguồn lực xã hội, vận động sự chung tay đóng góp, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đi bộ tại phường Vũng Tàu lan tỏa thông điệp mỗi bước chân là một hành động thiết thực vì cộng đồng

Ông Vũ Đăng Khoa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh cho biết đội ngũ đảng viên cần đi đầu, tiếp đến là cán bộ, công chức, giáo viên và lực lượng vũ trang tiên phong, gương mẫu tham gia chương trình. Qua đó, hoạt động có thể lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị, góp phần kết nối thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn với sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Trao tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn

Đông đảo người dân hưởng ứng chương trình đi bộ chung tay vì người nghèo năm 2026

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vũng Tàu đã trao tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Chương trình góp phần huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội

Thông qua chương trình, địa phương tiếp tục khuyến khích các cơ quan, đơn vị và người dân cùng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.



