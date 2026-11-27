Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII sẽ diễn ra trong những ngày tới với nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu quốc tế. Không chỉ là dịp giới thiệu các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu trong nước và thế giới, sự kiện năm nay còn có nhiều điểm mới nhằm tăng cường kết nối, hợp tác sản xuất và phát triển thị trường điện ảnh.

Quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII mang chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển” diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh và sức mạnh mềm quốc gia. Đây cũng là dịp để điện ảnh Việt Nam giới thiệu những thành tựu sáng tạo đến bạn bè quốc tế, đồng thời tiếp cận các xu hướng phát triển mới của điện ảnh thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong phát triển công nghiệp văn hóa

Từ gần 870 phim đăng ký tham dự, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 124 phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 37 phim dự thi, gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn. Các tác phẩm được lựa chọn hứa hẹn mang đến bức tranh đa dạng về phong cách sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh và những câu chuyện văn hóa từ nhiều quốc gia.

Mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác và phát triển điện ảnh

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại liên hoan năm nay là lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số, với gần 60 gian hàng cùng sự tham gia của 71 nhà mua phim quốc tế. Hoạt động này mở rộng cơ hội giao dịch bản quyền, hợp tác sản xuất và thu hút đầu tư trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và nội dung số.

Bên cạnh đó, Chợ Dự án làm phim giới thiệu 10 dự án trong nước và quốc tế, tạo không gian kết nối giữa các nhà làm phim, nhà sản xuất và đơn vị đầu tư. Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh cũng được tổ chức nhằm tạo điều kiện đào tạo, thử vai và kết nối diễn viên với các dự án phim mới.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII còn mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế, tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh

Với sự đa dạng trong hoạt động chuyên môn, giao lưu và xúc tiến thương mại, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII không chỉ góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam mà còn mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế, tạo thêm động lực thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh phát triển trong bối cảnh hội nhập.