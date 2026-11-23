Điểm nhấn điện ảnh và âm nhạc

Ở lĩnh vực điện ảnh, “Madden” là một trong những tác phẩm đáng chú ý khi Nicolas Cage hóa thân thành John Madden – huấn luyện viên bóng bầu dục nổi tiếng sau này trở thành bình luận viên thể thao. Phim do David O. Russell đạo diễn, có sự tham gia của Kathryn Hahn trong vai Virginia, vợ của Madden, và Christian Bale trong vai Al Davis. Tác phẩm phát hành trên Prime Video từ ngày 18/11.

Cũng trong tuần này, “Tony” – bộ phim tiểu sử về đầu bếp, nhà văn và người dẫn chương trình Anthony Bourdain – lên sóng HBO Max từ ngày 20/11. Dominic Sessa đảm nhận vai chính trong tác phẩm do Matt Johnson đạo diễn và đồng biên kịch.

Với khán giả yêu thích hoạt hình, “Steps” mang đến góc nhìn mới về câu chuyện Cinderella, tập trung vào hai người chị kế thường được khắc họa là nhân vật phản diện. Phim có sự tham gia lồng tiếng của Ali Wong, Amanda Seyfried, Daniel Radcliffe, Bette Midler và Peter Dinklage, phát hành trên Netflix ngày 20/11. Trong khi đó, “Gentle Monster” là bộ phim tâm lý gia đình với sự góp mặt của Léa Seydoux, ra mắt trên Netflix ngày 18/11.

Một cảnh trong phim tài liệu âm nhạc “Always Lalisa”, theo chân Lisa trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp solo (Ảnh: Sony Music Vision/AP)

Ở lĩnh vực âm nhạc, Lisa tiếp tục thu hút sự chú ý với phim tài liệu “Always Lalisa”, phát hành trên YouTube Premium ngày 18/11. Tác phẩm do Sue Kim đạo diễn, ghi lại một năm nhiều dấu mốc trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, từ quá trình phát hành album solo đầu tay “Alter Ego”, thành lập công ty quản lý riêng đến biểu diễn tại Coachella và thử sức với diễn xuất trong “The White Lotus”.

Ngoài ra, bộ phim tài liệu “Darius Rucker: They Called Me Hootie” ra mắt trên Disney+ và Hulu ngày 16/11, nhìn lại hành trình âm nhạc của nam ca sĩ từng là giọng ca chính của ban nhạc Hootie & the Blowfish trước khi thành công với sự nghiệp nhạc đồng quê. Nhóm nhạc rock R.E.M. cũng phát hành phiên bản kỷ niệm 25 năm album “Reveal” vào ngày 20/11, bổ sung tuyển tập 17 bản thu chưa từng công bố.

Những series mới và trò chơi được mong đợi

Trên màn ảnh nhỏ, “The Altruists” là series giới hạn gồm tám tập của Netflix, khai thác sự thăng trầm của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX thông qua mối quan hệ giữa nhà sáng lập Sam Bankman-Fried và Caroline Ellison, người điều hành công ty Alameda Research. Anthony Boyle và Julia Garner đảm nhận hai vai chính. Phim ra mắt ngày 19/11.

Ba tác phẩm điện ảnh đáng chú ý ra mắt trong tuần từ 16–22/11 gồm “Madden” với Nicolas Cage, phim hoạt hình “Steps” và phim tiểu sử “Tony” về đầu bếp Anthony Bourdain (Ảnh: AP)

Trong khi đó, “Yellowjackets” trở lại với mùa thứ tư, cũng là mùa cuối cùng, trên Paramount+ từ ngày 20/11. Câu chuyện tiếp tục theo chân những người sống sót sau 19 tháng mắc kẹt trong vùng hoang dã, khi họ phải đối diện với những bí mật và hệ quả từ quá khứ.

Các lựa chọn khác gồm series tài liệu hai tập “Melania, The Series” trên Prime Video; mùa thứ ba của “Percy Jackson and the Olympians” trên Disney+ và Hulu; cùng phim gián điệp Anh “Secret Service” với sự tham gia của Gemma Arterton, phát hành trên MGM+ ngày 22/11.

Abum phiên bản kỷ niệm 25 năm “Reveal” của ban nhạc R.E.M (Ảnh: Craft Recordings/AP)

Ở lĩnh vực trò chơi điện tử, “Grand Theft Auto VI” là sản phẩm được mong đợi nhất trong tuần. Trò chơi của Rockstar Games dự kiến ra mắt ngày 19/11 trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S. Câu chuyện xoay quanh Jason và Lucia, hai nhân vật trẻ vướng vào những phi vụ phạm pháp và một âm mưu tại vùng Florida hư cấu. Bên cạnh thế giới mở với các nhiệm vụ hành động, trò chơi còn có những hoạt động giải trí như bóng rổ, bida và minigolf.

Một cảnh phim “Gentle Monster” (Ảnh: Frédéric Batier/Netflix/AP)

Với sự đa dạng về thể loại và nền tảng phát hành, loạt sản phẩm trong tuần từ 16 đến 22/11 tiếp tục cho thấy sự phong phú của thị trường giải trí trực tuyến, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả yêu điện ảnh, âm nhạc, truyền hình và trò chơi điện tử.

Nguồn: AP