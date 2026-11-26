"Hope" giành giải cao nhất tại Giải thưởng Rồng Xanh

Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh diễn ra tại hội trường KBS Hall ở Seoul vào ngày 25/11. Tác phẩm khoa học viễn tưởng "Hope" của đạo diễn Na Hong-jin dẫn đầu với 10 đề cử. Bộ phim giành hai hạng mục gồm Phim xuất sắc nhất và Quay phim - Ánh sáng xuất sắc nhất.

Poster phim "Hope" thắng Phim xuất sắc nhất tại Giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 47 (Ảnh: Yonhap News)



"Đối với tôi, được làm việc cùng mọi người thực sự là một niềm vinh dự", đạo diễn Na Hong-jin phát biểu khi nhận giải trên sân khấu. Ông xem đây là khoảng thời gian hạnh phúc và đáng nhớ nhất cuộc đời. Đạo diễn cũng ghi nhận công sức của dàn diễn viên và ê-kíp làm phim.

"Hope" đánh dấu sự trở lại của Na Hong-jin sau 10 năm kể từ phim kinh dị "The Wailing" (2016). Tác phẩm từng tranh giải tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Phim kể về cảnh sát và người dân tại thị trấn ven biển hẻo lánh Hopo. Họ rơi vào chuỗi biến cố sau khi chạm trán các thực thể ngoài hành tinh có sức mạnh bí ẩn.

Dự án quy tụ các diễn viên Hàn Quốc gồm Hwang Jung-min, Zo In-sung và Jung Ho-yeon. Hai ngôi sao Hollywood là Michael Fassbender và Alicia Vikander cũng góp mặt trong phim.

"Possible Love" thắng bốn hạng mục tại Giải thưởng Rồng Xanh 2026

"Possible Love" của đạo diễn Lee Chang-dong là tác phẩm thắng nhiều giải nhất trong đêm trao giải với bốn hạng mục. Phim xoay quanh một cặp vợ chồng thuộc tầng lớp lao động. Cuộc sống của họ đan xen với một nữ đạo diễn phim tài liệu giàu có cùng chồng cô.

Nhờ vai diễn này, Sul Kyung-gu nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đóng cặp cùng Sul Kyung-gu, nữ diễn viên Jeon Do-yeon thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Diễn viên Sul Kyung-gu dự thảm đỏ Giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 47 (Ảnh: Yonhap News)

Diễn viên Jeon Do-yeon của phim "Possible Love" tại sự kiện thảm đỏ Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 (Ảnh: Yonhap News)

Ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất, giải thưởng thuộc về đạo diễn Lee Chang-dong và đồng biên kịch Oh Jung-mi. Cũng với "Possible Love", nữ diễn viên Cho Yeo-jeong mang về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên Cho Yeo-jeong mang về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ảnh: Yonhap News)

Các hạng mục còn lại tại Giải thưởng Rồng Xanh

Tại lễ trao giải, cố diễn viên Ahn Sung-ki nhận giải Thành tựu nhằm ghi nhận đóng góp cho điện ảnh Hàn Quốc. Con trai thứ hai của ông là Ahn Philip thay mặt cha nhận giải từ diễn viên Lee Jung-jae.

Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Koo Kyo-hwan chiến thắng với phim giật gân "Colony". Anh vào vai phản diện Seo Young-chul, nhân vật chỉ huy một đội quân xác sống.

Koo Kyo-hwan giành chiến thắng ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ảnh: Yonhap News)

Phim "The World of Love" mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Yoon Ga-eun. Cũng từ tác phẩm này, Seo Soo-bin thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Cô đóng vai chính Lee Joo-in, một nữ sinh trung học vượt qua sang chấn quá khứ.

Ở hai hạng mục mới còn lại, Park Ji-hoon thắng ở hạng mục nam diễn viên mới xuất sắc nhất với "The King's Warden". Trong khi đó, Kim Mi-jo nhận giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất nhờ tác phẩm "The Journey to Gyeongju".

Park Ji-hoon chiến thắng ở hạng mục nam diễn viên mới xuất sắc nhất (Ảnh: Yonhap News)

Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín tại Hàn Quốc. Ra đời năm 1963, giải từng gián đoạn vào năm 1973 trước khi tổ chức lại từ năm 1990 và duy trì thường niên đến nay.

Nguồn tin: Yonhap News