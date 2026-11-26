Lớp tập huấn có sự tham gia của 36 biên tập viên, phóng viên các đơn vị trực thuộc hệ thống Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Đa dạng công cụ tìm kiếm, khai thác dữ liệu trong hoạt động báo chí

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tham gia sâu vào hoạt động báo chí, từ tìm kiếm dữ liệu, phát triển đề tài đến sản xuất nội dung, yêu cầu đặt ra đối với người làm báo không chỉ là biết sử dụng công cụ mà còn phải có năng lực kiểm chứng, đánh giá độ tin cậy và chịu trách nhiệm về thông tin trước khi công bố.

Xuất phát từ yêu cầu đó, lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, đặc biệt là tìm kiếm, xác minh thông tin trong môi trường số.

Chương trình do Thạc sĩ Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh Tô Đình Tuân nhấn mạnh tính thời sự, thiết thực của lớp tập huấn, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu, chú trọng thực hành nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng AI, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin cho đội ngũ người làm báo (Ảnh: Mai Trúc)

Thạc sĩ Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: HOÀNG NHI/Trung tâm Đào tạo và Truyền thông)

Trong nội dung tập huấn, học viên được giới thiệu các công cụ tìm kiếm và khai thác thông tin như: Google Search, Google Alerts, Google Scholar, Google Lens; đồng thời tiếp cận một số nền tảng AI đang được sử dụng phổ biến như: ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude và Microsoft Copilot.

Đáng chú ý, chương trình tập trung hướng dẫn kỹ thuật tìm kiếm thông tin bằng từ khóa, toán tử tìm kiếm và các bộ lọc theo định dạng tài liệu, địa chỉ trang web. Qua đó, người làm báo có thêm phương pháp tiếp cận tài liệu gốc, mở rộng khả năng tìm kiếm và hạn chế tình trạng sao chép, sử dụng lại nội dung từ các nguồn chưa được kiểm chứng.

Nâng cao kỹ năng xác minh, nhận diện thông tin sai lệch cho người làm báo

Nhà báo Lê Minh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, cho biết nội dung của lớp tập huấn mang tính thời sự cao, hướng đến việc đi sâu vào thực hành, đặc biệt chú trọng kỹ năng tìm kiếm và kiểm chứng thông tin trong hoạt động báo chí (Ảnh: HOÀNG NHI/Trung tâm Đào tạo và Truyền thông)

Một nội dung thiết thực khác là kỹ năng xác minh nguồn gốc hình ảnh và nội dung trên môi trường số. Các công cụ như: InVID, Google Lens, TinEye và những tiện ích kiểm tra dữ liệu hình ảnh được giới thiệu nhằm hỗ trợ phóng viên nhận diện hình ảnh sai ngữ cảnh, nội dung bị chỉnh sửa hoặc thông tin có dấu hiệu giả mạo.

Không dừng ở việc giới thiệu công cụ, lớp tập huấn còn đi sâu vào tư duy phản biện của người làm báo. Theo đó, mỗi thông tin cần được xem xét từ nhiều khía cạnh: nguồn phát hành, mức độ tin cậy, tính chính xác, tính minh bạch, trình độ chuyên môn của nguồn tin và khả năng tồn tại xung đột lợi ích.

Thông qua các phương pháp và công cụ được giới thiệu, học viên được trang bị thêm kỹ năng rà soát dữ liệu, đánh giá nguồn tin và nhận diện những dấu hiệu bất thường trong quá trình thu thập, xử lý thông tin.

Đề cao tư duy phản biện và trách nhiệm của người làm báo khi sử dụng AI

Đặc biệt, học viên được hướng dẫn xây dựng câu lệnh cho AI theo mô hình CRAFT, gồm năm thành phần: Bối cảnh (Context), Vai trò (Role), Hành động (Action), Định dạng đầu ra (Format) và Ngôn ngữ, văn phong (Tone).

Thông qua mô hình này, phóng viên, biên tập viên có thể thiết kế câu lệnh cụ thể để hỗ trợ thẩm định bài viết, phân tích dữ liệu, rà soát các dấu hiệu sai lệch, đánh giá nguồn tin và nhận diện những rủi ro về đạo đức, pháp lý trong quá trình tác nghiệp.

Một nguyên tắc được nhấn mạnh trong quá trình thực hành là AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Người làm báo cần kiểm soát dữ liệu đầu vào, yêu cầu dẫn chứng rõ ràng, không để công cụ tự bổ sung những thông tin chưa có căn cứ; đồng thời phải chủ động kiểm chứng trước khi sử dụng kết quả.

Việc tổ chức lớp học góp phần cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên trong hệ thống Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp trong môi trường truyền thông số.

Chiều 26/11, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông tổ chức bế giảng và trao chứng nhận cho các học viên tham gia lớp tập huấn (Ảnh: Mai Trúc)

Lớp tập huấn có sự tham gia của gần 40 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.



