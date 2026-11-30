Đồng hành cùng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, HTV mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn theo dõi thông tin, không khí tranh tài và những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hội thể thao trên các nền tảng số.
Khán giả có thể theo dõi Đại hội qua các kênh HTV:
Ứng dụng: HTVm
Website: Chuyên trang Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trên HTV.vn
Facebook:HTV - Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh
YouTube: HTV Thể Thao
TikTok: HTV Thể thao
Cùng HTV hòa nhịp Đại hội, cổ vũ các vận động viên và lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam!
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