Đồng hành cùng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, HTV mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn theo dõi thông tin, không khí tranh tài và những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hội thể thao trên các nền tảng số.

Khán giả có thể theo dõi Đại hội qua các kênh HTV:

Ứng dụng: HTVm

Website: Chuyên trang Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trên HTV.vn

Facebook: