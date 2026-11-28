Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thực hành, thực tập, hội thảo chuyên đề, phát triển chương trình đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối đội ngũ chuyên gia, giảng viên với các hoạt động sản xuất chương trình của HTV.

HTV và Đại học Cửu Long hợp tác phát triển nguồn nhân lực truyền thông trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại hoạt động truyền thông, sự hợp tác còn hướng đến việc phát triển nguồn nhân lực có tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ và trách nhiệm nghề nghiệp.

Với thế mạnh sản xuất nội dung đa nền tảng của HTV cùng nguồn lực tri thức và sự am hiểu địa phương của Trường Đại học Cửu Long, hai đơn vị kỳ vọng sẽ phát triển những sản phẩm truyền thông giàu bản sắc văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long; phản ánh những chuyển động về kinh tế, khoa học, môi trường và đời sống xã hội. Qua đó, đưa tri thức từ giảng đường vào đời sống, góp phần tạo dựng những giá trị thiết thực cho cộng đồng.



