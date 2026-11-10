CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Ba (10/11) trên HTV7

Show sắp tới 00:01:09.85
THIÊN BÌNH

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 21, Lâm Yến sẽ xử trí vụ án môi giới lừa đảo ra sao khi người bị hại là Thẩm gia?

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Ba (10/11) trên HTV7 - Ảnh 1.
Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Ba (10/11) trên HTV7 - Ảnh 2.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Ba (10/11) trên HTV7

"Yến ngộ Vĩnh An" kể về gia đình họ Thẩm bất ngờ xuyên không đến thành Vĩnh An, nơi họ phải thích nghi với cuộc sống thời cổ đại và tìm cách mưu sinh bằng nghề kinh doanh ẩm thực. Tại đây, Thẩm Thiều Quang gặp Lâm Yến, vị quan trẻ của phủ Kinh Triệu, từ đó mở ra câu chuyện tình yêu xen lẫn những hành trình khám phá cuộc sống nơi cổ thành.

"Yến ngộ Vĩnh An" có sự tham gia của Vương Ảnh Lộ, Lý Quân Nhuệ, Xướng Long, Phùng Gia Di, Tùy Tuấn Ba cùng nhiều diễn viên khác.

"Yến ngộ Vĩnh An" - 21g thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Danh sách tập

Người mẹ đơn thân mạnh mẽ trong "Nhà bạc tỷ"

Người mẹ đơn thân mạnh mẽ trong "Nhà bạc tỷ"

Phim nổi bật 14:00 09/11/2026

"Nhà bạc tỷ" khắc họa cuộc sống chật vật của bà Phụng và ba người con trong căn nhà thuê, nơi người mẹ đơn thân luôn chắt chiu từng khoản chi để chăm lo cho gia đình.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (9/11) trên HTV7

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (9/11) trên HTV7

Show sắp tới 11:00 09/11/2026

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 20, Lâm Yến quyết định giữ khoảng cách với Thiều Quang, đúng như nguyện vọng của cô.

Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu"

Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu"

Phim nổi bật 10:00 09/11/2026

"Thần chết biết yêu" xoay quanh Yom, Nidnoi và thần chết khu vực 7, cùng những nhân vật phụ góp phần tạo nên các tình huống hài hước, lãng mạn và kịch tính.

Dàn diễn viên trong "Nhà bạc tỷ"

Dàn diễn viên trong "Nhà bạc tỷ"

Phim nổi bật 14:00 05/11/2026

"Nhà bạc tỷ" xây dựng tuyến nhân vật đa dạng, từ những người lao động khát khao an cư đến những con người bị cuốn vào vòng xoáy lợi ích và tình cảm.

Đại sứ phim khoa học 2026: Phim mở cánh cửa, kết nối tri thức

Đại sứ phim khoa học 2026: Phim mở cánh cửa, kết nối tri thức

Văn hóa - Giải trí 13:00 05/11/2026

Các Đại sứ phim khoa học 2026 đã chia sẻ nhiều cách đưa kiến thức từ màn ảnh đến gần hơn với đời sống, mở rộng cơ hội khám phá, trải nghiệm và kết nối cộng đồng.

Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu

Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu

Phim nổi bật 08:00 05/11/2026

Bộ phim "Thần chết biết yêu" kể về Yom, một thần chết xuống nhân gian để tìm hiểu tình yêu, rồi bất chấp quy luật sinh tử để bảo vệ cô gái Nidnoi.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Tư (4/11) trên HTV7

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Tư (4/11) trên HTV7

Show sắp tới 10:00 04/11/2026

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 19, các thẻ tre Lâm Yến cầm tìm để phá án đã... không cánh mà bay.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Ba (3/11) trên HTV7

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Ba (3/11) trên HTV7

Show sắp tới 15:00 03/11/2026

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 18, Thiều Quang muốn xuống tóc đi tu, cô thậm chí còn tránh mặt Lâm Yến.

Song tài thách đấu - 20g thứ Ba (3/11) trên HTV7

Song tài thách đấu - 20g thứ Ba (3/11) trên HTV7

Show sắp tới 09:00 03/11/2026

"Song tài thách đấu" tập 26 sẽ phát sóng lúc 20g hôm nay (3/11) trên kênh HTV7. Chương trình do Phương Lan, Duy Khương dẫn dắt.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (2/11) trên HTV7

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (2/11) trên HTV7

Show sắp tới 10:00 02/11/2026

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 17, Lâm Yến trúng kế rời khỏi Vĩnh An, Lâm Yến và Thiều Quang rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

Các chương trình khác