CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Phim nổi bật

Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu"

THIÊN BÌNH
Theo dõi HTV trên Google News

"Thần chết biết yêu" xoay quanh Yom, Nidnoi và thần chết khu vực 7, cùng những nhân vật phụ góp phần tạo nên các tình huống hài hước, lãng mạn và kịch tính.

Đoạn mở đầu phim "Thần chết biết yêu"

Thần chết biết yêu: Yom và Nidnoi – Hai nhân vật ở hai thế giới

Trong "Thần chết biết yêu", Yom là thần chết khu vực 8, do Rattapoom Toekongsap thủ vai. Anh có vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách thông minh và hài hước. Tuy nhiên, Yom cũng là người có lòng trắc ẩn và tinh thần chính trực.

Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu" - Ảnh 1.

Yom là thần chết khu vực 8, do Rattapoom Toekongsap thủ vai

Ban đầu, anh xuống nhân gian chỉ để tìm hiểu về tình yêu. Thế nhưng, sau khi vô tình khiến Nidnoi gặp nạn, Yom quyết định hồi sinh cô. 

Anh liên tục bảo vệ người mình yêu, dù biết sức mạnh của bản thân có giới hạn. Qua đó, Yom dần khám phá những cảm xúc mà trước đây anh chưa từng hiểu.

Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu" - Ảnh 2.

Nidnoi (tên thật Chidchanok) do Weluree Ditsayabut (Fai) đảm nhận

Nidnoi (tên thật Chidchanok) do Weluree Ditsayabut (Fai) đảm nhận. Cô là cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học, có khả năng làm bánh và tự mở cửa hàng kinh doanh. Nidnoi sống cùng mẹ và em trai sau khi cha mẹ chia tay. Vì vậy, cô luôn nỗ lực làm việc để chăm lo cho gia đình.

Nidnoi vốn không tin vào tình yêu đích thực. Tuy nhiên, sự chân thành của Yom dần khiến cô thay đổi. Dù biết anh là thần chết, cô vẫn lựa chọn dành tình cảm cho anh.

Thần chết biết yêu: Đối thủ và những người đồng hành

Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu" - Ảnh 3.

Do Nut Devahastin Na Ayutthaya thủ vai, thần chết khu vực 7 là đối thủ của Yom

Do Nut Devahastin Na Ayutthaya thủ vai, thần chết khu vực 7 là đối thủ của Yom. Nhân vật này có tính cách xảo quyệt, thích cạnh tranh và luôn tìm cách giành phần thắng. Hắn không chấp nhận việc Yom hồi sinh Nidnoi, đồng thời muốn đưa linh hồn cô trở lại địa ngục. Để thực hiện kế hoạch, hắn còn tìm đến thầy Khao.

Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu" - Ảnh 4.
Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu" - Ảnh 5.
Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu" - Ảnh 6.
Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu" - Ảnh 7.
Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu" - Ảnh 8.

"Thần chết biết yêu" quy tụ nhiều diễn viên của xứ Chùa Vàng

Thầy Khao do Somchai Sakdikul đảm nhận. Đây là một pháp sư am hiểu tà thuật, có nhiều người quyền thế tìm đến. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài được kính trọng là những âm mưu nhằm đạt được mục đích riêng.

Bên cạnh đó, Juk (Danai Chanok) là em trai của Nidnoi. Cậu có khả năng nhìn thấy linh hồn và thường xuyên giúp Yom kết nối với thế giới con người. Đặc biệt, Juk là người phát hiện sự bất thường khi một linh hồn khác chiếm giữ cơ thể chị gái.

Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu" - Ảnh 9.

To (Tor) do Witthawat Singlampong thủ vai là bạn thân của Nidnoi

Trong khi đó, To (Tor) do Witthawat Singlampong thủ vai là bạn thân của Nidnoi. Anh đã thầm yêu cô từ lâu và luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình cô. Tuy nhiên, khi biết Nidnoi dành tình cảm cho Yom, To chấp nhận lùi lại để cô được hạnh phúc.

Ngoài ra, Dao do Rattanaporn Klinkulabhiran đảm nhận là bạn thân của Nidnoi. Cô thầm yêu To nhưng không dám bày tỏ. Qua các tuyến nhân vật, "Thần chết biết yêu" tạo nên nhiều mối quan hệ đan xen. Mỗi người đều có lựa chọn riêng trước tình yêu, tình thân và những biến cố bất ngờ.

"Thần chết biết yêu" - 12g30 thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

Tin liên quan

Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu

Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu

Bộ phim "Thần chết biết yêu" kể về Yom, một thần chết xuống nhân gian để tìm hiểu tình yêu, rồi bất chấp quy luật sinh tử để bảo vệ cô gái Nidnoi.

Oán hận thuyền cổ: Mối tình xuyên kiếp và lời nguyền chưa hóa giải

Oán hận thuyền cổ: Mối tình xuyên kiếp và lời nguyền chưa hóa giải

Tình yêu, thù hận và những bí mật bị chôn vùi dưới đáy nước sẽ cùng đan xen trong "Oán hận thuyền cổ", bộ phim Thái Lan thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, kỳ bí và kinh dị.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Đến Nhà hát và cảm nhận một "Thay lời muốn nói" rất khác

Đến Nhà hát và cảm nhận một "Thay lời muốn nói" rất khác

Show nổi bật 23:00 08/11/2026

(HTV) - Thay vì chỉ theo dõi qua màn ảnh, nhiều khán giả đã lựa chọn đến Nhà hát Truyền hình HTV để trực tiếp thưởng thức “Thay lời muốn nói” tháng 11. Với chủ đề "Màu thời gian", đêm nhạc mang đến cơ hội hòa mình vào không gian biểu diễn, cảm nhận âm nhạc và những cung bậc cảm xúc một cách chân thực, gần gũi hơn.

TP. Hồ Chí Minh : Phường Bình Tây giải ngân đạt hơn 90% kế hoạch nhờ quản trị theo KPI

Kinh tế 13:48 09/11/2026

(HTV) - Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, Phường Bình Tây cùng các địa phương tại TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ loạt công trình trọng điểm.

Công bố video cảnh sát đấu súng với nghi phạm tại Ba Lan | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 8/11/2026

Công bố video cảnh sát đấu súng với nghi phạm tại Ba Lan | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 8/11/2026

Thế giới 08:07 09/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 8/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Động đất tại miền Trung Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương

Động đất tại miền Trung Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương

Thế giới 14:25 09/11/2026

(HTV) - Rạng sáng 8/11, một trận động đất đã xảy ra tại miền Trung Nhật Bản khiến ít nhất 22 người bị thương, làm vỡ kính nhiều cửa hàng và khiến người dân phải chạy khỏi các tòa nhà.

Xem thêm