Những mảnh ghép trong chuyện tình "Thần chết biết yêu"

Đoạn mở đầu phim "Thần chết biết yêu"

Thần chết biết yêu: Yom và Nidnoi – Hai nhân vật ở hai thế giới

Trong "Thần chết biết yêu", Yom là thần chết khu vực 8, do Rattapoom Toekongsap thủ vai. Anh có vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách thông minh và hài hước. Tuy nhiên, Yom cũng là người có lòng trắc ẩn và tinh thần chính trực.

Yom là thần chết khu vực 8, do Rattapoom Toekongsap thủ vai

Ban đầu, anh xuống nhân gian chỉ để tìm hiểu về tình yêu. Thế nhưng, sau khi vô tình khiến Nidnoi gặp nạn, Yom quyết định hồi sinh cô.

Anh liên tục bảo vệ người mình yêu, dù biết sức mạnh của bản thân có giới hạn. Qua đó, Yom dần khám phá những cảm xúc mà trước đây anh chưa từng hiểu.

Nidnoi (tên thật Chidchanok) do Weluree Ditsayabut (Fai) đảm nhận

Nidnoi (tên thật Chidchanok) do Weluree Ditsayabut (Fai) đảm nhận. Cô là cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học, có khả năng làm bánh và tự mở cửa hàng kinh doanh. Nidnoi sống cùng mẹ và em trai sau khi cha mẹ chia tay. Vì vậy, cô luôn nỗ lực làm việc để chăm lo cho gia đình.

Nidnoi vốn không tin vào tình yêu đích thực. Tuy nhiên, sự chân thành của Yom dần khiến cô thay đổi. Dù biết anh là thần chết, cô vẫn lựa chọn dành tình cảm cho anh.

Thần chết biết yêu: Đối thủ và những người đồng hành

Do Nut Devahastin Na Ayutthaya thủ vai, thần chết khu vực 7 là đối thủ của Yom

Do Nut Devahastin Na Ayutthaya thủ vai, thần chết khu vực 7 là đối thủ của Yom. Nhân vật này có tính cách xảo quyệt, thích cạnh tranh và luôn tìm cách giành phần thắng. Hắn không chấp nhận việc Yom hồi sinh Nidnoi, đồng thời muốn đưa linh hồn cô trở lại địa ngục. Để thực hiện kế hoạch, hắn còn tìm đến thầy Khao.

"Thần chết biết yêu" quy tụ nhiều diễn viên của xứ Chùa Vàng

Thầy Khao do Somchai Sakdikul đảm nhận. Đây là một pháp sư am hiểu tà thuật, có nhiều người quyền thế tìm đến. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài được kính trọng là những âm mưu nhằm đạt được mục đích riêng.

Bên cạnh đó, Juk (Danai Chanok) là em trai của Nidnoi. Cậu có khả năng nhìn thấy linh hồn và thường xuyên giúp Yom kết nối với thế giới con người. Đặc biệt, Juk là người phát hiện sự bất thường khi một linh hồn khác chiếm giữ cơ thể chị gái.

To (Tor) do Witthawat Singlampong thủ vai là bạn thân của Nidnoi

Trong khi đó, To (Tor) do Witthawat Singlampong thủ vai là bạn thân của Nidnoi. Anh đã thầm yêu cô từ lâu và luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình cô. Tuy nhiên, khi biết Nidnoi dành tình cảm cho Yom, To chấp nhận lùi lại để cô được hạnh phúc.

Ngoài ra, Dao do Rattanaporn Klinkulabhiran đảm nhận là bạn thân của Nidnoi. Cô thầm yêu To nhưng không dám bày tỏ. Qua các tuyến nhân vật, "Thần chết biết yêu" tạo nên nhiều mối quan hệ đan xen. Mỗi người đều có lựa chọn riêng trước tình yêu, tình thân và những biến cố bất ngờ.

"Thần chết biết yêu" - 12g30 thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.