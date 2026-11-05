Dàn diễn viên trong "Nhà bạc tỷ"

Nhà bạc tỷ: Bốn mẹ con và hành trình tìm kiếm mái ấm

"Nhà bạc tỷ" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7. Phim xoay quanh gia đình bà Phụng, một người mẹ đơn thân mưu sinh, cùng ba người con sống trong căn nhà thuê tại thành phố.

Nữ diễn viên gạo cội Ngân Quỳnh vào vai bà Phụng

Bà Phụng (Ngân Quỳnh thủ vai) là người mẹ đơn thân 55 tuổi, mưu sinh bằng xe bánh tráng nướng. Bà hiền lành, tháo vát nhưng cuộc sống vẫn nhiều chật vật.

Sau khi chia tay ông Ninh, bà một mình nuôi ba người con khôn lớn. Vì vậy, ước mơ có một căn nhà riêng tại thành phố luôn là điều bà mong mỏi.

Karen đảm nhận vai Phú, con gái cả của bà Phụng

Phú (Karen), 30 tuổi, là con gái cả của bà Phụng. Cô tốt nghiệp trung cấp và phụ mẹ bán bánh tráng nướng. Phú sống chân chất, giản dị, luôn hướng đến những điều tốt đẹp.

Trong ba chị em, cô là người giữ được sự ngay thẳng trước cám dỗ của đồng tiền. Khi trở về Củ Chi học nghề bánh tráng từ cha, Phú phải đối diện sự ganh ghét và những lần gây khó dễ của mẹ kế.

Vai Hòa, cô con gái thứ hai của bà Phụng, do Hạ Thương thể hiện

Hòa (Hạ Thương), 28 tuổi, là con gái thứ hai, tốt nghiệp ngành Truyền thông. Thông minh, nhanh nhạy và thực dụng, cô là người quyết tâm kiếm đủ 2 tỉ đồng mua nhà cho mẹ.

Hòa chủ động lên kế hoạch, sắp xếp công việc cho các thành viên. Tuy nhiên, khát vọng đổi đời khiến cô ngày càng liều lĩnh. Những lựa chọn trong công việc và tình cảm dần đẩy Hòa vào nhiều tình huống nguy hiểm.

Mata hóa thân thành nhân vật Đông, con út của bà Phụng

Đông (Mata), 22 tuổi, là con út của bà Phụng. Anh đang học năm cuối đại học nhưng phải bảo lưu việc học để kiếm tiền. Ít nói, nóng tính và có phần thụ động, Đông không giỏi bộc lộ cảm xúc. Dù vậy, anh rất thương mẹ và các chị. Đặc biệt, việc gặp Beo đã khiến Đông rẽ sang con đường giang hồ.

Nhà bạc tỷ: Những mối quan hệ tạo nên xung đột

Phan Bảo thể hiện nhân vật Giang, một chàng trai hiền lành, chân chất

Giang (Phan Bảo), 32 tuổi, là người làm tại xưởng bánh tráng của ông Ninh và bà Kim. Anh hiền lành, chân chất và có tình cảm với Phú. Về sau, Giang hỗ trợ cô xây dựng thương hiệu bánh tráng. Tình cảm giữa hai người cũng dần nảy nở.

Danh, con trai của ông Minh, do Hoàng Bách đảm nhận

Danh (Hoàng Bách), 35 tuổi, là con trai ông Minh và làm nghề sưu tầm tranh. Dù đã có gia đình, anh sống riêng từ lâu. Danh tình cờ gặp Hòa rồi nảy sinh tình cảm với cô.

Tuy nhiên, mối quan hệ này gắn với những toan tính từ cả hai phía. Anh tìm cách chiếm căn nhà của cha, còn Hòa cũng có những mục đích riêng.

NSƯT Trọng Hải vào vai ông Minh, chủ căn nhà thuê của gia đình bà Phụng

Ông Minh (NSƯT Trọng Hải), 60 tuổi, là chủ căn nhà gia đình bà Phụng đang thuê. Ông có vẻ ngoài tri thức, hơi khó tính nhưng trọng nghĩa khí. Sau khi được bà Phụng cứu sống, ông quyết định bán căn nhà với giá ưu đãi. Ông cũng cho gia đình bà hai năm để chuẩn bị tiền.

Diễn viên Phương Bình vào vai ông Ninh - cha ruột của ba chị em Phú - Hòa - Đông

Ông Ninh (Phương Bình), 58 tuổi, là cha ruột của ba chị em. Ông hiện sống tại Củ Chi cùng vợ kế và quản lý xưởng bánh tráng. Ông thương các con nhưng thường rơi vào thế khó xử khi đứng giữa vợ mới và con riêng.

Tiểu Linh hóa thân thành vợ sau của ông Ninh

Bà Kim (Tiểu Linh), 48 tuổi, là vợ sau của ông Ninh. Sắc sảo, khó chịu và luôn đề phòng Phú, bà lo ngại chồng chia tài sản cho con riêng. Tuy nhiên, bà cũng có những nỗi khổ riêng khi phải chịu đựng tính gia trưởng của ông Ninh.

Đỗ Diễm vào vai Tư Mắm, người luôn ghen ghét, đố kỳ với Phú

Tư Mắm (Đỗ Diễm), 25 tuổi, là thợ lâu năm tại xưởng bánh tráng. Cô nhanh nhẹn nhưng đanh đá, thầm thương Giang. Vì vậy, Tư Mắm luôn ghen ghét và đố kỵ với Phú.

Lâm Thanh Sơn đảm nhận vai ông Chu, một người đầy thủ đoạn

Bên cạnh đó, ông Chu (Lâm Thanh Sơn), 58 tuổi, là doanh nhân người Hoa, chồng hờ của Hà và cũng si mê Hòa. Ông có nhiều thủ đoạn, luôn tìm cách chiếm đoạt cô.

Phim còn có sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên khác

Thông qua những tuyến nhân vật với tính cách và lựa chọn khác nhau, Nhà bạc tỷ khắc họa những va chạm trong gia đình và xã hội. Mỗi người đều có mong muốn riêng, nhưng không phải ai cũng giữ được mình trước sức ép của tiền bạc.

"Nhà bạc tỷ" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7.

Đoạn mở đầu phim "Nhà bạc tỷ"



