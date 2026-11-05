CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Phim nổi bật

Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu

THIÊN BÌNH
Theo dõi HTV trên Google News

Bộ phim "Thần chết biết yêu" kể về Yom, một thần chết xuống nhân gian để tìm hiểu tình yêu, rồi bất chấp quy luật sinh tử để bảo vệ cô gái Nidnoi.

Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu - Ảnh 1.

Các nhân vật chính trong "Thần chết biết yêu"

Thần chết biết yêu: Cuộc gặp gỡ định mệnh

"Thần chết biết yêu" (Tựa tiếng Anh: The Death's Holiday) đang được phát sóng trên HTV7. Đây là phim truyền hình Thái Lan thuộc thể loại lãng mạn, hài hước và huyền ảo. Tác phẩm do RS Television sản xuất, gồm 32 tập, mỗi tập dài khoảng 45–47 phút.

Câu chuyện bắt đầu khi Yom, thần chết khu vực 8, quyết định đến thế giới loài người trong kỳ nghỉ. Anh muốn tìm hiểu vì sao một người đàn ông có thể hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Bởi vốn chưa từng trải nghiệm tình yêu, Yom không hiểu được lựa chọn ấy.

Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu - Ảnh 2.
Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu - Ảnh 3.

Việc Nidnoi cứu Yom trở thành bước ngoặt cho mối quan hệ giữa họ 

Trong chuyến đi, Yom gặp tai nạn bất ngờ. Một chiếc xe đưa đón học sinh bị nổ lốp và lao về phía anh. Nhìn thấy nguy hiểm, Nidnoi lập tức đẩy Yom ra khỏi đường xe chạy. Tuy nhiên, cô gái lại trở thành nạn nhân của vụ tai nạn.

Cảm thấy có lỗi, Yom quyết định phá vỡ quy tắc của thế giới thần chết. Anh chạm vào cơ thể Nidnoi và giúp cô hồi sinh. Hành động này khiến thần chết khu vực 7 tức giận. Từ đó, hắn liên tục tìm cách đưa linh hồn Nidnoi trở lại địa ngục.

Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu - Ảnh 4.
Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu - Ảnh 5.

Thần chết khu vực 7 luôn xung đột với Yom

Thần chết biết yêu: Tình yêu đối mặt với những giới hạn

Để bảo vệ Nidnoi, Yom nhiều lần sử dụng sức mạnh của mình. Tuy nhiên, quyền năng ấy có giới hạn. Nếu cạn kiệt năng lượng, anh sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong khi đó, Nidnoi dần nhận ra sự tử tế của Yom và chủ động chăm sóc anh.

Qua những ngày gần gũi, Yom bắt đầu hiểu hơn về tình yêu của con người. Anh học cách quan tâm, chia sẻ và trân trọng những điều bình dị. Thế nhưng, mối quan hệ này liên tục bị đe dọa bởi thần chết khu vực 7.

Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu - Ảnh 6.

"Thần chết biết yêu" đang được phát sóng lúc 12g30 thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7

Không dừng lại ở đó, đối thủ còn nhờ đến sự trợ giúp của thầy Khao, một người am hiểu tà thuật. Những âm mưu liên tiếp khiến Nidnoi và gia đình rơi vào nguy hiểm. Đặc biệt, một linh hồn khác bất ngờ chiếm giữ cơ thể cô. Biến cố này đẩy tình yêu của Yom và Nidnoi đến thử thách nghiệt ngã.

"Thần chết biết yêu" đặc sắc với sự kết hợp các yếu tố kỳ ảo, hài hước và lãng mạn. Phim mở ra câu chuyện về tình yêu vượt qua ranh giới sinh tử. Qua hành trình của Yom, phim còn đặt ra câu hỏi về sự hy sinh và giá trị của những tình cảm chân thành.

"Thần chết biết yêu" đang được phát sóng lúc 12g30 thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

Tin liên quan

Khát vọng an cư trước những cám dỗ | Nhà bạc tỷ

Khát vọng an cư trước những cám dỗ | Nhà bạc tỷ

Bộ phim "Nhà bạc tỷ" kể về hành trình ba chị em nỗ lực kiếm tiền mua nhà cho mẹ, qua đó đặt ra câu hỏi về giá trị của mái ấm và tình thân.

Sức hút của "Yến ngộ Vĩnh An"

Sức hút của "Yến ngộ Vĩnh An"

"Yến ngộ Vĩnh An" thu hút khán giả bằng câu chuyện xuyên không hài hước, ẩm thực và những mối quan hệ bất ngờ. Phim còn gây chú ý với dàn nhân vật thú vị, nhiều màu sắc.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

Văn hóa - Giải trí 17:21 04/11/2026

(HTV) - Kỷ niệm 15 năm thành lập Dispatch, dự án D’FESTA The Origin Edition quy tụ 48 nghệ sĩ K-pop, trong đó có G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, bộ sưu tập khắc họa dấu ấn riêng, hành trình phát triển và thế giới nghệ thuật của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Nghệ sĩ piano Bích Trà: Hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới

Nghệ sĩ piano Bích Trà: Hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới

Văn hóa - Giải trí 11:00 04/11/2026

(HTV) - Từ sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội năm 10 tuổi đến các phòng hòa nhạc quốc tế, nghệ sĩ piano Bích Trà ghi dấu ấn với hành trình âm nhạc cổ điển và khát vọng kết nối nghệ sĩ Việt ở nước ngoài với quê hương.

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Văn hóa - Giải trí 15:00 04/11/2026

(HTV) - Thời lượng phim chiếu rạp ngày càng kéo dài. Theo nhà nghiên cứu Stephen Follows, thời lượng trung bình của phim phát hành rộng rãi tăng từ 106 phút lên 114 phút trong giai đoạn 1980–2025, phản ánh sự thay đổi trong cách kể chuyện và trải nghiệm điện ảnh.

"Bò Sữa Bay" đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990

"Bò Sữa Bay" đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990

Văn hóa - Giải trí 08:13 04/11/2026

(HTV) - Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, Bò Sữa Bay gây chú ý với ý tưởng độc đáo, kết hợp hài hước, tình cảm và hành động. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt xoay quanh một phi vụ đánh cắp công thức sữa bí mật, nơi khát vọng đổi đời va chạm với tình yêu.

Xem thêm