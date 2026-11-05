Chuyện tình vượt ranh giới sinh tử | Thần chết biết yêu

Các nhân vật chính trong "Thần chết biết yêu"

Thần chết biết yêu: Cuộc gặp gỡ định mệnh

"Thần chết biết yêu" (Tựa tiếng Anh: The Death's Holiday) đang được phát sóng trên HTV7. Đây là phim truyền hình Thái Lan thuộc thể loại lãng mạn, hài hước và huyền ảo. Tác phẩm do RS Television sản xuất, gồm 32 tập, mỗi tập dài khoảng 45–47 phút.

Câu chuyện bắt đầu khi Yom, thần chết khu vực 8, quyết định đến thế giới loài người trong kỳ nghỉ. Anh muốn tìm hiểu vì sao một người đàn ông có thể hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Bởi vốn chưa từng trải nghiệm tình yêu, Yom không hiểu được lựa chọn ấy.

Việc Nidnoi cứu Yom trở thành bước ngoặt cho mối quan hệ giữa họ

Trong chuyến đi, Yom gặp tai nạn bất ngờ. Một chiếc xe đưa đón học sinh bị nổ lốp và lao về phía anh. Nhìn thấy nguy hiểm, Nidnoi lập tức đẩy Yom ra khỏi đường xe chạy. Tuy nhiên, cô gái lại trở thành nạn nhân của vụ tai nạn.

Cảm thấy có lỗi, Yom quyết định phá vỡ quy tắc của thế giới thần chết. Anh chạm vào cơ thể Nidnoi và giúp cô hồi sinh. Hành động này khiến thần chết khu vực 7 tức giận. Từ đó, hắn liên tục tìm cách đưa linh hồn Nidnoi trở lại địa ngục.

Thần chết khu vực 7 luôn xung đột với Yom

Thần chết biết yêu: Tình yêu đối mặt với những giới hạn

Để bảo vệ Nidnoi, Yom nhiều lần sử dụng sức mạnh của mình. Tuy nhiên, quyền năng ấy có giới hạn. Nếu cạn kiệt năng lượng, anh sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong khi đó, Nidnoi dần nhận ra sự tử tế của Yom và chủ động chăm sóc anh.

Qua những ngày gần gũi, Yom bắt đầu hiểu hơn về tình yêu của con người. Anh học cách quan tâm, chia sẻ và trân trọng những điều bình dị. Thế nhưng, mối quan hệ này liên tục bị đe dọa bởi thần chết khu vực 7.

"Thần chết biết yêu" đang được phát sóng lúc 12g30 thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7

Không dừng lại ở đó, đối thủ còn nhờ đến sự trợ giúp của thầy Khao, một người am hiểu tà thuật. Những âm mưu liên tiếp khiến Nidnoi và gia đình rơi vào nguy hiểm. Đặc biệt, một linh hồn khác bất ngờ chiếm giữ cơ thể cô. Biến cố này đẩy tình yêu của Yom và Nidnoi đến thử thách nghiệt ngã.

"Thần chết biết yêu" đặc sắc với sự kết hợp các yếu tố kỳ ảo, hài hước và lãng mạn. Phim mở ra câu chuyện về tình yêu vượt qua ranh giới sinh tử. Qua hành trình của Yom, phim còn đặt ra câu hỏi về sự hy sinh và giá trị của những tình cảm chân thành.

"Thần chết biết yêu" đang được phát sóng lúc 12g30 thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.