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Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Tư (4/11) trên HTV7

Show sắp tới 00:01:03.80
THIÊN BÌNH

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 19, các thẻ tre Lâm Yến cầm tìm để phá án đã... không cánh mà bay.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Tư (4/11) trên HTV7 - Ảnh 1.
Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Tư (4/11) trên HTV7 - Ảnh 2.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Tư (4/11) trên HTV7

"Yến ngộ Vĩnh An" kể về gia đình họ Thẩm bất ngờ xuyên không đến thành Vĩnh An, nơi họ phải thích nghi với cuộc sống thời cổ đại và tìm cách mưu sinh bằng nghề kinh doanh ẩm thực. Tại đây, Thẩm Thiều Quang gặp Lâm Yến, vị quan trẻ của phủ Kinh Triệu, từ đó mở ra câu chuyện tình yêu xen lẫn những hành trình khám phá cuộc sống nơi cổ thành.

"Yến ngộ Vĩnh An" có sự tham gia của Vương Ảnh Lộ, Lý Quân Nhuệ, Xướng Long, Phùng Gia Di, Tùy Tuấn Ba cùng nhiều diễn viên khác.

"Yến ngộ Vĩnh An" - 21g thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Danh sách tập

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Ba (3/11) trên HTV7

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Ba (3/11) trên HTV7

Show sắp tới 15:00 03/11/2026

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 18, Thiều Quang muốn xuống tóc đi tu, cô thậm chí còn tránh mặt Lâm Yến.

Song tài thách đấu - 20g thứ Ba (3/11) trên HTV7

Song tài thách đấu - 20g thứ Ba (3/11) trên HTV7

Show sắp tới 09:00 03/11/2026

"Song tài thách đấu" tập 26 sẽ phát sóng lúc 20g hôm nay (3/11) trên kênh HTV7. Chương trình do Phương Lan, Duy Khương dẫn dắt.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (2/11) trên HTV7

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (2/11) trên HTV7

Show sắp tới 10:00 02/11/2026

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 17, Lâm Yến trúng kế rời khỏi Vĩnh An, Lâm Yến và Thiều Quang rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

Khát vọng an cư trước những cám dỗ | Nhà bạc tỷ

Khát vọng an cư trước những cám dỗ | Nhà bạc tỷ

Phim nổi bật 09:00 02/11/2026

Bộ phim "Nhà bạc tỷ" kể về hành trình ba chị em nỗ lực kiếm tiền mua nhà cho mẹ, qua đó đặt ra câu hỏi về giá trị của mái ấm và tình thân.

Sức hút của "Yến ngộ Vĩnh An"

Sức hút của "Yến ngộ Vĩnh An"

Phim nổi bật 16:00 01/11/2026

"Yến ngộ Vĩnh An" thu hút khán giả bằng câu chuyện xuyên không hài hước, ẩm thực và những mối quan hệ bất ngờ. Phim còn gây chú ý với dàn nhân vật thú vị, nhiều màu sắc.

Bước ra khỏi bóng tối quá khứ | Mặt nạ hoàng kim

Bước ra khỏi bóng tối quá khứ | Mặt nạ hoàng kim

Phim nổi bật 14:00 01/11/2026

"Mặt nạ hoàng kim" khép lại bí mật về hai chị em Phương Lam và Phương Hồng sau những biến cố kéo dài.

Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7

Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7

Show sắp tới 11:00 01/11/2026

"Nhà bạc tỷ" xoay quanh hành trình nỗ lực của bốn mẹ con bà Phụng để có được căn nhà "bạc tỷ" trên thành phố.

Mỹ Thoa lật ngược thế cờ | Mặt nạ hoàng kim

Mỹ Thoa lật ngược thế cờ | Mặt nạ hoàng kim

Phim nổi bật 08:30 30/10/2026

Mỹ Thoa trong "Mặt nạ hoàng kim" cuối cùng cũng nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong tay chồng. Từ đó, cô âm thầm tìm cách đưa sự thật ra ánh sáng.

Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian

Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian

Phim nổi bật 16:00 29/10/2026

Trong phim "Nữ hiệp vượt thời gian", Từ Bân nhận được nhiều lời khen khi đảm nhận hai nhân vật có tính cách khác biệt. Đặc biệt, cảnh diễn nội tâm của anh đã để lại ấn tượng với khán giả.

Góp sức ứng phó biến đổi khí hậu | Liên hoan phim khoa học 2026

Góp sức ứng phó biến đổi khí hậu | Liên hoan phim khoa học 2026

Phim nổi bật 15:00 29/10/2026

Liên hoan phim khoa học 2026 có một số phim về biến đổi khí hậu và khả năng hấp thụ carbon của thiên nhiên. Qua các nghiên cứu thực địa, phim giúp khán giả 17+ hiểu rõ hơn về thách thức môi trường và những hướng ứng phó.

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