Đại sứ phim khoa học 2026: Phim mở cánh cửa, kết nối tri thức

Các Đại sứ phim khoa học 2026 đã có cuộc gặp gỡ tại Ambassemble 2026 (Ảnh: SFF Việt Nam)

Các Đại sứ phim khoa học 2026 đã có cuộc gặp gỡ tại Ambassemble 2026 (Gặp gỡ và Kết nối Đại sứ Liên hoan phim khoa học), diễn ra đầu tháng 11/2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình do Ban tổ chức Liên hoan phim khoa học tại Việt Nam phối hợp cùng Viện Goethe tổ chức, với sự tham dự của 40 đại sứ và khách mời đến từ 15 đơn vị đối tác.

Đại sứ phim khoa học và những câu hỏi giữa phim khoa học - hành trình học tập

Bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Goethe-Institut TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: SFF Việt Nam)

Ngay sau phát biểu mở đầu của bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Goethe-Institut TP. Hồ Chí Minh, các đại sứ tiến hành thảo luận.

Họ cùng trao đổi về cơ duyên đến với Liên hoan phim khoa học 2026, thế mạnh của mỗi đơn vị, nhóm khán giả họ hướng đến. Những cuộc trò chuyện giúp người tham dự hiểu thêm về cách các đơn vị đang tiếp cận công chúng.

Buổi thảo luận này xoay quanh câu hỏi lớn: Việc học bắt đầu từ đâu, được nuôi dưỡng thế nào và tiếp nối ra sao?

Một số cảnh trong phim "Rồng đại dương" (Ảnh: Goethe)

Từ câu hỏi này, người tham dự cùng xem phim "Rồng Đại Dương" (Tựa tiếng Anh: Sea Dragon). Phim kể về Mary Anning – nhà sưu tầm hóa thạch tiên phong ở nước Anh thế kỷ XIX. Những phát hiện của bà, trong đó có các bộ hóa thạch thằn lằn cá hoàn chỉnh, góp phần thay đổi nhận thức về lịch sử sự sống trên Trái Đất. Câu chuyện cũng gợi nhắc về những đóng góp khoa học từng chưa được ghi nhận tương xứng.

Sau buổi chiếu, người tham dự cùng suy ngẫm về hành trình học tập qua câu chuyện của Mary Anning. Một bộ phim có thể khơi dậy sự tò mò và mở ra những câu hỏi mới. Tuy nhiên, việc học không dừng lại ở tiếp nhận thông tin. Những cuộc trò chuyện, hoạt động thực hành và cơ hội thử áp dụng kiến thức mới giúp người xem tiếp tục khám phá, từng bước hình thành hiểu biết của riêng mình.

Trong bối cảnh Liên hoan phim khoa học năm 2026 tập trung vào tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với đạo đức, xã hội và môi trường, cách tiếp cận này mở ra nhiều vấn đề để công chúng cùng tìm hiểu và trao đổi.

Các đại sứ thảo luận về cách nối dài kiến thức trong hành trình học tập (Ảnh: SFF Việt Nam)

Đại sứ phim khoa học: Đưa phim khoa học từ màn ảnh vào đời sống

Các chia sẻ tại Ambassemble 2026 cho thấy, việc phổ biến phim khoa học không chỉ dừng ở tổ chức buổi chiếu. Tùy nhóm khán giả và điều kiện triển khai, mỗi đơn vị có thể kết hợp phim với những hoạt động phù hợp để người xem tiếp tục tìm hiểu kiến thức.

Với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, việc mở rộng cơ hội tiếp cận được thực hiện qua các buổi chiếu tại thư viện và hoạt động lưu động ở trường học, ưu tiên khu vực nông thôn, vùng xa. Các buổi chiếu còn được kết hợp với trò chơi, thí nghiệm, robot và AI, tùy theo độ tuổi người tham gia. Theo số liệu đơn vị chia sẻ tại chương trình, tính đến ngày 1/11/2026, thư viện đã tổ chức 16 buổi chiếu tại phòng đọc thiếu nhi, ghi nhận hơn 900 lượt tham gia; cùng 36 buổi chiếu lưu động tại trường học, tiếp cận 9.637 học sinh.

Tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa và Thể thao phường Gia Định, hoạt động cũng được thiết kế theo từng nhóm tuổi. Trẻ mầm non tham gia trò chơi kết hợp với nội dung phim; học sinh trung học cơ sở tiếp cận AI qua những ví dụ gần gũi, trước khi tham gia trả lời câu hỏi và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tri thức qua sách, phim.

Ở môi trường giáo dục, Hệ thống trường Inspire Khai Nguyên khai thác trích đoạn phim để đặt câu hỏi và hướng dẫn học sinh thực hành. Đơn vị còn sử dụng video thí nghiệm song ngữ, nội dung có hỗ trợ AI và các dự án STEAM để khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức.

Các đại sứ chia sẻ nhiều cách đưa kiến thức từ màn ảnh đến gần hơn với đời sống, mở rộng cơ hội khám phá, trải nghiệm và kết nối cộng đồng (Ảnh: SFF Việt Nam)

Trong khi đó, Câu lạc bộ Ứng dụng STEM, trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, giới thiệu những mô hình học tập gắn với vấn đề thực tế như: nhà nổi, xe thu gom rác trên biển và phòng cháy chữa cháy. Được biết, năm 2026, câu lạc bộ tập trung vào phát triển năng lực số cho sinh viên sư phạm, trong đó có ứng dụng AI trong trò chơi và minh họa khoa học, đi cùng việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Ambassemble 2026 không chỉ là dịp để các đơn vị giới thiệu hoạt động đã thực hiện. Đây còn là không gian gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm hướng hợp tác. Từ những cách tiếp cận khác nhau, các đại sứ có thêm cơ hội phối hợp để đưa phim khoa học đến gần hơn với cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động tiếp cận và trải nghiệm, anh Nguyễn Việt Hải, đại diện The Too Blue Scientist, chia sẻ góc nhìn về truyền thông khoa học. Theo anh, người làm nội dung cần bắt đầu từ nhu cầu và mối quan tâm của công chúng, thay vì chỉ tập trung vào điều chuyên gia muốn truyền đạt. Những ví dụ gần gũi, cách giải thích từng bước có thể giúp kiến thức trở nên dễ tiếp cận hơn. Chẳng hạn, câu chuyện "Truyện Kiều" và chữ Nôm có thể được dùng làm điểm dẫn để giới thiệu ứng dụng AI trong nhận diện chữ viết cổ.

Những cách làm trên cho thấy phim khoa học có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau: tạo cơ hội tiếp cận kiến thức, khơi gợi hoạt động tìm hiểu và hỗ trợ truyền thông khoa học. Hiệu quả của mỗi cách tiếp cận phụ thuộc vào nội dung, đối tượng và cách tổ chức của từng đơn vị.