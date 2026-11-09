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Người mẹ đơn thân mạnh mẽ trong "Nhà bạc tỷ"

THIÊN BÌNH
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"Nhà bạc tỷ" khắc họa cuộc sống chật vật của bà Phụng và ba người con trong căn nhà thuê, nơi người mẹ đơn thân luôn chắt chiu từng khoản chi để chăm lo cho gia đình.

Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 1.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 2.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 3.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 4.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 5.

Khung cảnh hài hước "giành" nhà vệ sinh buổi sáng của mẹ con bà Phụng

Nhà bạc tỷ: Cuộc sống chật chội của bốn mẹ con

Bộ phim mới toanh "Nhà bạc tỷ" vừa lên sóng những tập đầu tiên trên Khung phim Việt đặc sắc. Phim mở đầu bằng khung cảnh buổi sáng tất bật trong căn nhà nhỏ. 

Bà Phụng và Hòa giục giã đối phương để dùng nhà vệ sinh. Đông sau đó cũng gia nhập "trận chiến" này. Tình cảnh khiến cả nhà hết sức náo nhiệt. 

Bốn mẹ con bà Phụng đều mong sớm kiếm đủ tiền để xây thêm một nhà vệ sinh. Và Hòa - cô con gái thứ - là người được bà Phụng đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 6.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 7.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 8.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 9.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 10.

Ước mơ của mẹ con bà Phụng là sẽ có được một căn nhà của chính mình

Hòa cho rằng mình làm quản lý nghệ sĩ rồi sẽ kiếm được nhiều tiền mua nhà. Cô còn so sánh ước mơ của mình với cách sống an phận của chị gái, Phú. Trước cảnh các con tranh cãi, bà Phụng phải lên tiếng nhắc nhở. 

Bà cho rằng dù có được biệt thự cũng sẽ không vui nếu các con cứ bất hòa. Thực tế, mong muốn của bà rất giản dị. Bà chỉ hy vọng có thể xây thêm nhà vệ sinh trên lầu để bốn mẹ con sinh hoạt thuận tiện hơn.

Nhà bạc tỷ: Bà Phụng - một người phụ nữ mạnh mẽ

Quá khứ của bà Phụng với người chồng vũ phu

Bà Phụng hiện là mẹ đơn thân của ba người con Phú - Hòa - Đông. Bà từng bỏ tất cả để theo chồng là ông Ninh. Họ lập nghiệp ở xưởng bánh tráng. Nhưng cuộc sống nghèo khó cùng sự cộc cằn và thô lỗ của chồng sớm làm hao mòn tình cảm của bà. 

Đỉnh điểm, trong một lần cãi vã, bà Phụng bị ông Ninh đánh và thách thức đuổi bà đi. Vốn là người có chủ kiến, bà quyết định buông tay chồng. Bà một nách nuôi ba người con khôn lớn.

Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 11.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 12.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 13.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 14.
Người mẹ đơn thân mạnh mẽ | Nhà bạc tỷ - Ảnh 15.

Bà Phụng là một người phụ nữ mạnh mẽ

Tuy hiện đã lớn tuổi, bà vẫn bán bánh tráng nướng để mưu sinh. Cuộc sống dù nghèo khó, bà vẫn luôn dạy con "giấy rách phải giữ lấy lề". Việc phải chen chúc trong căn trọ chật hẹp cũng trở thành động lực để mẹ con bà Phụng nỗ lực làm việc hơn. 

Ước mơ của họ là sẽ có một căn nhà của chính mình. Thế nhưng, hành trình thực hiện ước mơ ấy không hề dễ dàng. Những sóng gió và cạm bẫy vẫn luôn chực chờ để nuốt chửng họ.

"Nhà bạc tỷ" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Giới thiệu phim "Nhà bạc tỷ"

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