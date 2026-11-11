Xuất khẩu sang Anh: Gỡ rào cản xuất xứ từ hiệp định CPTPP và UKVFTA

Theo đó, dù Việt Nam đang sở hữu tới hai Hiệp định thương mại tự do (FTA) trọng điểm với Vương quốc Anh, khả năng tận dụng các ưu đãi từ phía doanh nghiệp nội địa vẫn chưa đạt mức kỳ vọng. Vì vậy, việc nhận diện đúng cơ chế và tiêu chuẩn thị trường là điều kiện tiên quyết để khơi thông dòng chảy thương mại.

Bức tranh xuất khẩu sang Anh: Xuất siêu gần 4 tỷ USD nửa đầu năm

Đặc biệt, bức tranh thương mại song phương đang ghi nhận những con số tăng trưởng vô cùng ấn tượng. Cụ thể, theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đã chính thức cán mốc hơn 5 tỷ USD. Trong đó, hoạt động giao thương ghi nhận các chỉ tiêu bứt phá:

Kim ngạch xuất khẩu sang Anh: Đạt hơn 4,5 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu: Đạt khoảng 508,6 triệu USD, tăng 10,2%.

Cán cân thương mại: Việt Nam tiếp tục duy trì mức xuất siêu gần 4 tỷ USD sang thị trường này.

Mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Nổi bật với các sản phẩm điện tử, điện thoại, máy móc thiết bị, giày dép, dệt may, nông sản và thủy sản.

Theo số liệu thống kê nửa đầu năm 2026, các mặt hàng chủ lực như điện tử, máy móc, dệt may đã giúp Việt Nam duy trì đà xuất siêu kỷ lục khi xuất khẩu sang Anh

Lợi thế cộng gộp xuất xứ khi xuất khẩu sang Anh

Bên cạnh đó, cả hai hiệp định CPTPP và UKVFTA đều cung cấp những đòn bẩy lớn về thuế quan. Chi tiết hơn, UKVFTA cho phép doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cơ chế cộng gộp xuất xứ mở rộng với nguyên liệu nhập khẩu từ các nước EU, cũng như đang xem xét cơ chế tương tự đối với vải từ Hàn Quốc.

Hai hiệp định CPTPP và UKVFTA cung cấp đòn bẩy lớn về thuế quan và cơ chế cộng gộp xuất xứ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang Anh

Trong khi đó, hiệp định CPTPP mang đến đặc quyền cho phép cộng gộp nguyên liệu đầu vào từ 11 quốc gia thành viên để đủ điều kiện hưởng mức thuế suất 0%. Đồng thời, khối này cũng đặt mục tiêu tiến tới cơ chế doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ sau thời gian chuyển đổi kéo dài đến năm 2029.

Vượt rào cản kỹ thuật để bền vững hóa xuất khẩu sang Anh

Tuy nhiên, tương tự như Liên minh Châu Âu (EU), thị trường Anh quốc nổi tiếng với các hàng rào kỹ thuật vô cùng khắt khe. Do đó, sự bảo hộ chất lượng này đòi hỏi các nhà sản xuất Việt Nam phải thay đổi tư duy quản trị dây chuyền.

Thạc sĩ Trịnh Huỳnh Quang Cảnh - Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Doanh nghiệp cần đặc biệt tuân thủ nguyên tắc xuất xứ và kiểm soát chất lượng, bởi UKVFTA hay CPTPP là những thị trường rất gắt gao. Khi chuyển đổi sản xuất để đáp ứng được các tiêu chuẩn này, chúng ta hoàn toàn tự tin tiến vào những thị trường khó tính khác như Mỹ.

Để tận dụng tối đa cơ hội xuất khẩu sang Anh, doanh nghiệp trong nước cần chủ động nâng cấp chuỗi cung ứng, minh bạch nguồn gốc và tuân thủ các rào cản kỹ thuật khắt khe

Với lợi thế kép từ hai hiệp định thương mại thế hệ mới, cánh cửa đưa hàng Việt sang Anh đang rộng mở hơn bao giờ hết. Nhờ vậy, nếu chủ động nâng cấp chuỗi cung ứng và minh bạch nguồn gốc, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể biến thị trường này thành bàn đạp vững chắc vươn ra toàn cầu.



