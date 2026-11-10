School Tour - Uni Tour: Trang bị "lá chắn" an toàn giao thông và phòng chống ma túy cho học sinh

School Tour - Uni Tour tăng cường tuyên truyền pháp luật học đường

Đại biểu, lực lượng công an và đại diện nhà trường ra mắt chương trình cấp Thành phố “School Tour - Uni Tour 2026” hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình điểm cấp Thành phố “School Tour - Uni Tour”, với chủ đề “Học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh nói không với ma túy - chấp hành giao thông - bảo vệ học đường” tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Chương trình triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật dành cho học sinh. Trong đó, tiết mục kịch về phòng chống ma túy do giáo viên và học sinh nhà trường dàn dựng, biểu diễn giúp truyền tải kiến thức về nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến ma túy.

Nhận diện và tuyên truyền phòng tránh các hình thức ma túy, chất gây nghiện mới núp bóng thuốc lá điện tử xâm nhập vào học đường

Bên cạnh đó, học sinh được giao lưu với chiến sĩ công an thông qua hình thức talkshow tương tác. Nội dung trao đổi tập trung vào kỹ năng phòng ngừa, tố giác tội phạm, tự bảo vệ bản thân, đồng thời nâng cao nhận thức về việc chấp hành các quy định pháp luật trong đời sống.

Thông qua chương trình, học sinh có thêm kiến thức về tác hại của chất gây nghiện, các nguy cơ mất an toàn giao thông và cách ứng xử trước những tình huống có thể ảnh hưởng đến bản thân, bạn bè và cộng đồng.

Phòng chống ma túy và an toàn giao thông qua hoạt động trải nghiệm

Không gian triển lãm trực quan giúp học sinh chủ động nhận biết nhận diện các loại ma túy và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân

Ngoài hoạt động giao lưu, chương trình còn tổ chức không gian trải nghiệm, giúp học sinh nhận biết các chất cấm và những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là hình thức hỗ trợ các em tiếp cận kiến thức pháp luật trực quan, gắn với những tình huống thực tế.

Đại úy Lê Hữu Lộc - Phó Trưởng ban Thanh niên, Công an TP. Hồ Chí Minh, cho biết đây là chương trình thứ 10 được tổ chức trên địa bàn Thành phố trong năm 2026. Đến nay, các hoạt động đã tiếp cận 15.000 lượt người. Thông qua hình thức talkshow tương tác, những quy định pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, góp phần trang bị kiến thức để học sinh bảo vệ bản thân và gia đình.

School Tour - Uni Tour hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn

Học sinh hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế và tìm hiểu luật giao thông cùng lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh

Chiến dịch “School Tour - Uni Tour” năm 2026 hướng đến mục tiêu tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm các nguy cơ liên quan đến ma túy, an toàn giao thông và an toàn học đường.

Qua các hoạt động tuyên truyền, giao lưu và trải nghiệm, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật, chủ động bảo vệ bản thân và chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn.