Robot hình người lần đầu tranh tài tại giải siêu marathon

Cuộc đua Antarctic Ice Ultra khởi tranh vào lúc 1 giờ sáng ngày 8/11 trong điều kiện khắc nghiệt với nhiệt độ âm 24 độ C. Giải chạy năm nay có 24 vận động viên tham gia, cạnh tranh với các phần thi có cự ly từ 50 km đến 160 km.

Chú robot hình người tham gia cuộc đua marathon khắc nghiệt tại Nam Cực

Đặc biệt, năm nay giải đấu có sự tham gia của 1 thí sinh đặc biệt hơn chính là Qestr - robot hình người đầu tiên trên thế giới tham gia một giải siêu marathon.

Trái với lo ngại ban đầu của các vận động viên và ban tổ chức, khả năng bám trụ trên bề mặt băng trơn trượt và gồ ghề của robot này tốt hơn nhiều so với dự kiến.

Mặc dù khả năng bám trụ trên bề mặt băng trơn trượt của robot vượt trên kỳ vọng ban đầu của ban tổ chức nhưng do thời tiết khắc nghiệt, robot nhanh chóng hết năng lượng và phải bỏ cuộc sớm

Tuy nhiên, sự khắc nghiệt tại Nam Cực đã nhanh chóng chiến thắng công nghệ. Chỉ sau 3km, viên pin của Qestr đã cạn, buộc chú robot phải chính thức bỏ cuộc sớm, khép lại hành trình lịch sử nhưng đầy ngắn ngủi trên lục địa băng giá.