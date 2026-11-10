Viettel ra mắt Trung tâm Logistics tại Đà Nẵng, rút ngắn 6 giờ hành trình hàng hóa Bắc - Nam

Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng sẽ rút ngắn 6 giờ vận chuyển hàng hóa.

Dự lễ ra mắt có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng.

Bước chuyển lớn của hạ tầng logistics miền Trung

Tháng 4/2026, dự án Bến cảng container Liên Chiểu được khởi công với công suất thiết kế khoảng 74 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là cảng cửa ngõ quốc tế, điểm kết nối cuối cùng của Hành lang kinh tế Đông – Tây. Tại lễ khởi công dự án khi đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã xác định Liên Chiểu là "mắt xích chiến lược trong chuỗi logistics quốc gia và toàn cầu".

Để phát huy vai trò ấy, cảng cần những trung tâm logistics đủ năng lực ở phía sau để gom và giải tỏa dòng hàng hóa. Nằm cách Cảng Liên Chiểu khoảng 1 km, kết nối trực tiếp Quốc lộ 1A, Cảng Tiên Sa và Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng có lợi thế đảm nhận vai trò này khi là cơ sở gom hàng hóa từ các vùng sản xuất trong khu vực và từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo trước khi xuất qua cảng, đồng thời tiếp nhận và phân phối hàng chuyển đi các trung tâm tiêu thụ trong nước.

Trung tâm tại Đà Nẵng cũng hoàn thiện cấu trúc hạ tầng logistics kết nối ba miền mà Viettel Post đang xây dựng: phía Bắc có Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, dự án Cửa khẩu thông minh Lào Cai và Trung tâm khai thác Quang Minh (Hà Nội); phía Nam có Trung tâm Logistics tích hợp tại TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm logistics phân phối tại Cần Thơ. Có thêm kho trục miền Trung, hàng hóa trên hành trình Bắc – Nam được chia chọn, trung chuyển ngay tại Đà Nẵng, rút ngắn tới 6 giờ vận chuyển.

Với khách hàng, hàng hóa đến tay người nhận sớm hơn và chi phí vận chuyển được tối ưu. Doanh nghiệp miền Trung có thêm năng lực đưa hàng hóa đến các trung tâm tiêu thụ lớn trong nước, các cửa khẩu và thị trường quốc tế; các hợp tác xã, cơ sở sản xuất địa phương dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo quản, đóng gói và vận chuyển chuyên nghiệp cho sản phẩm đặc trưng của vùng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Thành phố Đà Nẵng cần một hệ thống logistics hiện đại, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tới. Chúng tôi kỳ vọng Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng sẽ là một mắt xích quan trọng trong quá trình đó".

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Thành phố Đà Nẵng cần một hệ thống logistics hiện đại, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tới. Chúng tôi kỳ vọng Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng sẽ là một mắt xích quan trọng trong quá trình đó.

Với lợi thế về công nghệ, hạ tầng số và mạng lưới hoạt động rộng khắp của Viettel, chúng tôi mong Trung tâm góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý kho vận, vận chuyển và phân phối hàng hóa, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và thị trường".

Giải pháp logistics trọn gói cho doanh nghiệp

Trung tâm có khu nhà kho và hạ tầng phụ trợ rộng khoảng 39.300 m², tích hợp 7 nhóm công năng bao trùm toàn chuỗi, từ lưu kho, hoàn tất đơn hàng, gom hàng và điều phối vận tải đa phương thức, logistics xuất nhập khẩu và kết nối hải quan, đến dịch vụ giá trị gia tăng, logistics cho thương mại điện tử và điều hành số.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể sử dụng trọn gói dịch vụ logistics từ một nhà cung cấp, không phải tự đầu tư kho bãi, nhân lực, hệ thống vận hành riêng, đồng thời theo dõi được tình trạng hàng hóa nhờ dữ liệu được kết nối.

Quá trình khai thác tại Trung tâm được tự động hóa với hệ thống chia chọn tự động, robot tự hành AGV và nền tảng quản trị số, giúp thời gian xử lý mỗi đơn hàng nhanh hơn 33% so với thông thường. Trung tâm cũng sử dụng năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình logistics bền vững.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng nhấn mạnh: "Đầu tư cho logistics không chỉ là đầu tư cho hạ tầng và dịch vụ, mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển dài hạn của quốc gia".

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhắc lại yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc ngày 02/11: chuyển mạnh từ tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia, đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics quan trọng của khu vực và thế giới.

"Đầu tư cho logistics không chỉ là đầu tư cho hạ tầng và dịch vụ, mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển dài hạn của quốc gia. Với nhận thức đó, việc khẩn trương hoàn thiện và đưa Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng vào hoạt động hôm nay là một bước đi cụ thể của Viettel nhằm hiện thực hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo thêm động lực phát triển cho Đà Nẵng, khu vực miền Trung và cả nước", Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh.

Từ cửa ngõ Liên Chiểu, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng cùng mạng lưới hạ tầng của Viettel Post trên cả nước sẽ góp phần đưa hàng hóa miền Trung đi nhanh hơn, xa hơn, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics của khu vực.