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Thời sự

Xử lý đúng cách khi rò rỉ khí gas để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ

TRUNG KHIÊM
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(HTV) - Rò rỉ khí gas tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần bình tĩnh xử lý, nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm và kịp thời báo lực lượng chức năng.

Chủ động phòng ngừa và xử lý an toàn khi rò rỉ khí gas

Khi khí gas thoát ra và tích tụ trong không gian kín, hỗn hợp khí gas với không khí có thể phát nổ nếu gặp nguồn gây cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nguy cơ này vẫn có thể xảy ra ngay cả khi bình gas còn nguyên vẹn.

Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc tiếng xì, người dân cần cảnh báo những người xung quanh, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Tuyệt đối không bật, tắt thiết bị điện, sử dụng điện thoại hoặc các vật dụng có thể phát sinh tia lửa tại khu vực nghi rò rỉ.

Xử lý đúng cách khi rò rỉ khí gas để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ - Ảnh 1.

Những nguyên nhân gây cháy, nổ khí gas và các khuyến cáo sử dụng gas an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn

Chỉ khóa van bình gas khi có thể thao tác an toàn. Trường hợp mùi gas nồng, tiếng xì lớn hoặc xuất hiện cháy, cần lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm. Có thể mở cửa bằng tay để thông gió tự nhiên nếu bảo đảm an toàn, đồng thời ưu tiên hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi và người khó di chuyển.

Đặc biệt, không tự ý di chuyển bình gas đang rò rỉ hoặc cháy; không cố dập ngọn lửa tại điểm rò khi chưa thể ngắt nguồn gas an toàn để tránh nguy cơ khí tiếp tục tích tụ và gây nổ.

Kịp thời thông báo sự cố rò rỉ khí gas và phản ánh nguy cơ mất an toàn

Khi sự cố rò rỉ khí gas không thể kiểm soát, có cháy hoặc đe dọa người xung quanh, người dân cần gọi 114 từ vị trí an toàn, cung cấp địa chỉ, tình trạng sự cố và thông tin người mắc kẹt nếu có. Sau sự cố, chỉ sử dụng lại hệ thống gas khi đã được người có chuyên môn kiểm tra, xác nhận an toàn.

Xử lý đúng cách khi rò rỉ khí gas để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ - Ảnh 2.

Rò rỉ khí gas có thể gây cháy, nổ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân

Đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu sang chiết gas trái quy định, bơm nạp lại bình gas mini hoặc sử dụng bình hư hỏng, người dân cần phản ánh đến Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu để kiểm tra, xử lý. Không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm để thu thập chứng cứ.

Trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể liên hệ Trung tá Lê Tấn Châu - Phó Trưởng phòng PC07, qua số điện thoại 098.3481400 theo thông tin được cung cấp. Việc chủ động phòng ngừa, xử lý đúng cách và kịp thời phản ánh nguy cơ mất an toàn góp phần hạn chế thiệt hại do sự cố khí gas, bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng.


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