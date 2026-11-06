CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thời sự

Sau vụ cháy, Trường Trung học cơ sở Kim Liên thông báo tạm dừng học trực tiếp

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Trường Trung học cơ sở Kim Liên ra thông báo đến học sinh, phụ huynh tạm dừng học trực tiếp. Ngày 6/11, học sinh sẽ tự ôn tập theo tài liệu giáo viên giao. Trường đã xây dựng phương án học trực tuyến.

Sau sự cố hỏa hoạn tại khu phòng học tạm trưa ngày 5/11/2026, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, Trường Trung học cơ sở Kim Liên (Hà Nội) đã ra thông báo đến học sinh, phụ huynh về việc tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại khu trường tạm, số 1 Hoàng Tích Trí.

Sau vụ cháy, Trường Trung học Cơ sở Kim Liên thông báo tạm dừng học trực tiếp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Trong ngày 6/11, giáo viên sẽ giao tài liệu ôn tập các bộ môn cho toàn bộ học sinh các khối lớp. Nhà trường cũng cho biết đã xây dựng phương án học trực tuyến và sẽ có hướng dẫn cụ thể đến học sinh và phụ huynh.

Về địa điểm học tập tiếp theo, Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm bảo đảm điều kiện dạy và học. Địa điểm và thời gian trở lại học trực tiếp sẽ được thông tin khi có phương án chính thức.

Các trường hợp học sinh bị ảnh hưởng về sách vở, đồ dùng học tập sẽ được rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, bảo đảm điều kiện cho học sinh khi trở lại trường.

Trước đó, khoảng hơn 12 giờ ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường

Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các công trình lân cận; đồng thời sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn.

Đến 12 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và 13 giờ cùng ngày được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng xác minh.

Chiều 5/11, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên (phường Kim Liên), đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý các công việc liên quan, đồng thời khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tìm địa điểm học tập cho học sinh sau vụ cháy.

Nguồn: Vietnam+

Tin liên quan

TP. Hồ Chí Minh: 375 vụ cháy trong 10 tháng, siết chặt phòng cháy chữa cháy dịp cuối năm

TP. Hồ Chí Minh: 375 vụ cháy trong 10 tháng, siết chặt phòng cháy chữa cháy dịp cuối năm

(HTV) - Trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm, công tác phòng cháy chữa cháy tại TP. Hồ Chí Minh được tăng cường ở các trung tâm thương mại và chợ truyền thống. Công tác nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm sự cố, nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ và hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Cháy tại công ty sản xuất nước mắm ở Cà Mau

Cháy tại công ty sản xuất nước mắm ở Cà Mau

Cà Mau - Đám cháy bùng phát tại một công ty sản xuất nước mắm trong Khu Công nghiệp Hòa Trung vào sáng 14/0, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự trữ nhu yếu phẩm: Các quốc gia đang đề phòng điều gì?

Dự trữ nhu yếu phẩm: Các quốc gia đang đề phòng điều gì?

Thế giới 12:36 05/11/2026

(HTV) - Năm 2026, nhiều chính phủ tiếp tục khuyến nghị người dân dự trữ nhu yếu phẩm. Không chỉ xuất phát từ lo ngại xung đột, các chính sách này còn nhằm giảm tác động dây chuyền của thiên tai, sự cố hạ tầng và gián đoạn nguồn cung.

NewZgraphic: TP. Hồ Chí Minh triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

NewZgraphic: TP. Hồ Chí Minh triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Giáo dục 16:41 05/11/2026

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu mở rộng hoạt động dạy học bằng tiếng Anh, xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên

TP. Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Kinh tế 16:38 05/11/2026

(HTV) - Hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á vào năm 2045, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối các đối tác quốc tế, thu hút nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị phục vụ các lĩnh vực chiến lược.

Dự báo thời tiết ngày 6/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đời sống 20:48 05/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 6/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Xem thêm