Sau vụ cháy, Trường Trung học cơ sở Kim Liên thông báo tạm dừng học trực tiếp

Sau sự cố hỏa hoạn tại khu phòng học tạm trưa ngày 5/11/2026, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, Trường Trung học cơ sở Kim Liên (Hà Nội) đã ra thông báo đến học sinh, phụ huynh về việc tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại khu trường tạm, số 1 Hoàng Tích Trí.

Hiện trường vụ cháy

Trong ngày 6/11, giáo viên sẽ giao tài liệu ôn tập các bộ môn cho toàn bộ học sinh các khối lớp. Nhà trường cũng cho biết đã xây dựng phương án học trực tuyến và sẽ có hướng dẫn cụ thể đến học sinh và phụ huynh.

Về địa điểm học tập tiếp theo, Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm bảo đảm điều kiện dạy và học. Địa điểm và thời gian trở lại học trực tiếp sẽ được thông tin khi có phương án chính thức.

Các trường hợp học sinh bị ảnh hưởng về sách vở, đồ dùng học tập sẽ được rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, bảo đảm điều kiện cho học sinh khi trở lại trường.

Trước đó, khoảng hơn 12 giờ ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường

Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các công trình lân cận; đồng thời sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn.

Đến 12 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và 13 giờ cùng ngày được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng xác minh.

Chiều 5/11, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên (phường Kim Liên), đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý các công việc liên quan, đồng thời khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tìm địa điểm học tập cho học sinh sau vụ cháy.

Nguồn: Vietnam+