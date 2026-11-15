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Thế giới

Libya: Hổ trắng con đầu tiên chào đời tại vườn thú Tripoli

MINH TÂM, VĂN PHÚC, KIM NGỌC
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(HTV) - Vườn thú Tripoli tại thủ đô của Libya vừa đón nhận một tin vui khi một chú hổ trắng con khỏe mạnh đã chính thức chào đời.

Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương và những người yêu động vật, bởi nó diễn ra ngay sau khi vườn thú này vừa mở cửa đón khách trở lại vào tháng 3 vừa qua, khép lại gần 17 năm phải đóng cửa do bất ổn.

Theo ban quản lý cơ sở, đây là cá thể hổ trắng đầu tiên được sinh ra trong lịch sử hoạt động của vườn thú Tripoli. Tuy nhiên, ngay sau khi chào đời, chú hổ con đã không may bị hổ mẹ từ chối nuôi dưỡng. Để đảm bảo sự sống còn và giúp cá thể quý hiếm này phát triển ổn định, đội ngũ bác sĩ thú y cùng các nhân viên tại đây đã lập tức tiếp nhận và áp dụng quy trình chăm sóc đặc biệt với chế độ theo dõi nghiêm ngặt suốt ngày đêm.

Libya: Hổ trắng con đầu tiên chào đời tại vườn thú Tripoli- Ảnh 1.

Đội ngũ nhân viên vườn thú Tripoli áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt 24/24 giờ để đảm bảo sự sống còn cho cá thể hổ trắng quý hiếm

Chia sẻ về công tác nuôi dưỡng hiện tại, anh Wassim Ali - người trực tiếp trông coi tại vườn thú Tripoli cho biết: "Đây là chú hổ con đầu tiên của vườn thú. Vì mẹ nó lần đầu sinh con và đã từ chối con non, chúng tôi phải đặt nó vào lồng ấp, chăm sóc đặc biệt 24 giờ mỗi ngày". Nhờ sự túc trực tận tình và các biện pháp hỗ trợ y tế kịp thời, sức khỏe của chú hổ con hiện đang tiến triển theo chiều hướng rất tích cực.

Bên cạnh niềm vui nhân giống thành công, đội ngũ nhân viên vườn thú đánh giá sự xuất hiện của chú hổ trắng non là cơ hội quý báu để công chúng có cái nhìn trực quan về quá trình trưởng thành, chế độ dinh dưỡng cũng như tập tính tự nhiên của loài mèo lớn này. Qua đó, vườn thú kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc và bảo tồn các loài động vật hoang dã.

Libya: Hổ trắng con đầu tiên chào đời tại vườn thú Tripoli- Ảnh 2.
Libya: Hổ trắng con đầu tiên chào đời tại vườn thú Tripoli- Ảnh 3.

Sự tận tâm của các bác sĩ thú y và nhân viên vườn thú đã giúp chú hổ con vượt qua giai đoạn khó khăn đầu đời

Được xây dựng từ năm 1985 trên diện tích rộng khoảng 45 héc-ta, vườn thú Tripoli từng là điểm đến nổi tiếng nhưng đã phải chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc xung đột kéo dài tại Libya. Trong suốt thời gian giao tranh, nhiều cá thể động vật tại đây đã bị chết hoặc thất lạc, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. 

Sau quá trình nỗ lực cải tạo và phục hồi, việc vườn thú hoạt động trở lại cùng sự ra đời của chú hổ trắng con được xem là những tín hiệu đầy lạc quan, đánh dấu bước chuyển mình hồi sinh của không gian xanh giữa lòng thủ đô Tripoli.

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