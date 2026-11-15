Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và ổn định bền vững”. Hội nghị quy tụ lãnh đạo, đại diện gần 90 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế và khu vực, tập trung thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, hợp tác, phòng ngừa xung đột và hướng tới hòa bình, phát triển bền vững, thịnh vượng chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và ổn định bền vững”

Tuyên dương 1.113 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” năm 2026

TP. Hồ Chí Minh tuyên dương 1.113 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2026, ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết và sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào. Đây cũng là dịp tôn vinh những tấm gương tận tụy với nghề, giàu tình yêu thương học trò, đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới, ứng dụng công nghệ và trách nhiệm của nhà giáo trẻ đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển Thành phố.

Thầy giáo tận tình hướng dẫn, đồng hành cùng học sinh trong giờ học tại lớp

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc được tổ chức tại nhiều khu dân cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ và chăm lo an sinh xã hội. Qua đó, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần tương thân tương ái, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ trong trang phục truyền thống tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 15/11/2026.