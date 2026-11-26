Đội TP. Hồ Chí Minh khởi sắc tại đường đua xe đạp đường trường 500m tốc độ nam

Sáng 26/11, môn xe đạp đường trường tiếp tục diễn ra tại Vinhome Green Paradise Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Đường đua 500m tốc độ nam mang đến tín hiệu tích cực hơn cho đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh. Trong số ba tay đua tham dự vòng loại, đoàn chủ nhà có hai đại diện giành quyền vào tứ kết.

Cụ thể, Nguyễn Văn Bình đạt thành tích 35 giây 205, xếp thứ tư vòng loại. Trong khi đó, Minh Quân cán đích với thời gian 35 giây 385, đứng ở vị trí thứ năm. Tay đua Tấn Đạt không thể đi tiếp khi hoàn thành phần thi với thành tích 35 giây 939.

Với kết quả này, Nguyễn Văn Bình và Minh Quân phải đối đầu trực tiếp tại vòng tứ kết. Đây là cuộc cạnh tranh đáng chú ý khi cả hai cùng đại diện cho đoàn chủ nhà TP. Hồ Chí Minh

Sau màn so tài quyết liệt, Nguyễn Văn Bình giành chiến thắng trước người đồng đội. Qua đó, tay đua TP. Hồ Chí Minh chính thức ghi tên vào vòng bán kết nội dung 500m tốc độ nam.

Nguyễn Văn Bình giành huy chương đồng xe đạp đường trường 500m tốc độ nam

Bước vào vòng bán kết, Nguyễn Văn Bình tiếp tục đối mặt với những đối thủ có phong độ tốt. Đây cũng là vòng đấu mang tính quyết định đến cơ hội cạnh tranh huy chương của tay đua chủ nhà.

Tuy nhiên, ở cuộc đua dành cho bốn tay đua xuất sắc nhất, Đặng Văn Pháp của đoàn Vĩnh Long đã thể hiện ưu thế. Tay đua này giành chiến thắng chung cuộc, trong khi Nguyễn Văn Bình không thể vượt qua đối thủ để tranh ngôi vô địch.

Dẫu vậy, với những nỗ lực xuyên suốt các vòng đấu, Nguyễn Văn Bình vẫn mang về tấm Huy chương Đồng cho đoàn TP. Hồ Chí Minh

Kết quả này góp phần tạo điểm nhấn cho đội chủ nhà ở nội dung 500m tốc độ nam. Đồng thời, cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa các địa phương tại môn xe đạp đường trường trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/km83gcrmKfc?si=-nroks2SpVMPICTQ