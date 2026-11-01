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Kinh tế

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Động lực để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

HOÀNG HƯƠNG, TIẾN DŨNG, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV HÀ NỘI, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Tại Hà Nội, VCCI vừa vinh danh 100 "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026" nhằm tôn vinh các đơn vị kết hợp hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, tạo sức mạnh nội sinh và bảo đảm phát triển bền vững.

Tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026” với chủ đề "Lan tỏa văn hóa kinh doanh - Kiến tạo niềm tin - Đồng hành phát triển".

Theo Ban Tổ chức, các tiêu chí bình chọn năm nay không chỉ đơn thuần xem xét kết quả sản xuất, kinh doanh mà còn chú trọng đặc biệt đến uy tín thương hiệu, việc tuân thủ pháp luật, thực hành đạo đức kinh doanh, xây dựng môi trường văn hóa nội bộ và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

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Lãnh đạo VCCI phát biểu khai mạc Lễ công bố và vinh danh "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026" tại Hà Nội

Đưa đạo đức kinh doanh trở thành "sức mạnh nội sinh" của doanh nghiệp

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng văn hóa trong quản trị và vận hành, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết VCCI đã ban hành 6 nguyên tắc đạo đức kinh doanh cốt lõi, tập trung vào tính liêm chính, minh bạch, quản trị hiện đại và phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh rằng những nguyên tắc đó cần phải được thẩm thấu vào trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và trong tư duy của mỗi doanh nhân. Làm thế nào để yếu tố văn hóa doanh nghiệp và đạo đức doanh nhân trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự phát triển bền vững.

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Các đại biểu, khách mời cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tham dự sự kiện do VCCI tổ chức

Khẳng định uy tín và trách nhiệm cộng đồng từ cộng đồng doanh nghiệp

Tại buổi lễ, 100 doanh nghiệp tiêu biểu đã chính thức được bình chọn và công nhận Danh hiệu "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026". Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị trong việc kết hợp hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các chuẩn mực ứng xử có trách nhiệm.

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Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Động lực để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh - Ảnh 4.

Các doanh nhân và đại biểu lắng nghe chia sẻ về 6 nguyên tắc đạo đức kinh doanh tại buổi lễ

Chia sẻ về định hướng xây dựng niềm tin thương hiệu, bà Võ Thị Thu Trang - Đại diện Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng rằng việc làm ra sản phẩm bằng sự tâm huyết, hợp tác bằng sự chân thành và có trách nhiệm với cộng đồng sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng được niềm tin lâu dài từ phía khách hàng và đối tác".

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Ban Tổ chức trao danh hiệu "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026" cho đại diện Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling)

Đồng quan điểm về động lực phát triển từ danh hiệu, ông Cao Trí Kiên — Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) nhấn mạnh: "Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm và động lực để tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa của Tập đoàn. Đây cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp".

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Đại diện 100 doanh nghiệp tiêu biểu nhận danh hiệu "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026" chụp ảnh lưu niệm trên sân khấu

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc giữ gìn chữ tín, kinh doanh liêm chính và định hình bản sắc văn hóa doanh nghiệp rõ nét sẽ chính là nền tảng vững chắc để các thương hiệu Việt Nam tạo dựng niềm tin, không ngừng mở rộng thị trường và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

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