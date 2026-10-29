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Kinh tế

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Anh Quốc 2026: Kiến tạo nền kinh tế thu nhập cao, giá trị cao

CẨM PHƯƠNG, TUẤN NGỌC, KIM NGỌC
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(HTV) - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Anh Quốc 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, phát triển thị trường vốn và Trung tâm Tài chính Quốc tế hướng tới tầm nhìn 2045.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Anh Quốc năm 2026 đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề "Tầm nhìn 2045: Kiến tạo nền kinh tế thu nhập cao, giá trị cao". Sự kiện thu hút sự tham dự của Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan ngoại giao, chuyên gia kinh tế cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển thị trường vốn, hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế Việt Nam đạt mức thu nhập cao và giá trị gia tăng cao vào năm 2045.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Anh Quốc 2026: Kiến tạo nền kinh tế thu nhập cao, giá trị cao - Ảnh 1.

Phiên thảo luận chuyên sâu về phát triển thị trường vốn và kết nối Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh: Định hướng đầu tư chất lượng cao và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế

Phát biểu tại diễn đàn, Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh Thành phố luôn ưu tiên thu hút các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, có tính lan tỏa và đi kèm với cam kết chuyển giao công nghệ hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định tầm quan trọng của việc gia tăng mối liên kết chuỗi giữa khối doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp nội địa. Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh xác định việc xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế là một trọng tâm chiến lược hàng đầu, đóng vai trò đòn bẩy nâng cao khả năng kết nối trực tiếp với các dòng vốn và thể chế tài chính toàn cầu.

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Nâng cao giá trị gia tăng và năng suất lao động

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, các chuyên gia kinh tế tại diễn đàn chỉ ra rằng Việt Nam cần nhanh chóng chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa trên quy mô sản xuất thô sang mô hình nâng cao giá trị gia tăng, năng suất lao động và chất lượng việc làm.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Anh Quốc 2026: Kiến tạo nền kinh tế thu nhập cao, giá trị cao - Ảnh 2.

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Anh Quốc 2026 với chủ đề "Tầm nhìn 2045: Kiến tạo nền kinh tế thu nhập cao, giá trị cao".

Trong giai đoạn mới, các ưu tiên chiến lược tập trung vào việc phát triển lực lượng doanh nghiệp nội địa đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, kết hợp đào tạo và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động đáp ứng chuẩn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và giảm phát thải trong sản xuất.

Doanh nghiệp Anh Quốc cam kết đồng hành dài hạn cùng Việt Nam

Đánh giá về triển vọng hợp tác song phương, Denzel Eades - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh (BritCham) khẳng định các doanh nghiệp Anh mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác đầu tư dài hạn và thực chất tại thị trường Việt Nam: "Trong khuôn khổ các hoạt động kết nối kinh tế quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn doanh nghiệp Anh - Việt Nam tập trung thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng dài hạn. Không chỉ thu hút doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam mà còn tăng cường hợp tác cùng phát triển, thông qua kết nối thị trường vốn, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực doanh nghiệp và phát triển chuỗi cung ứng, góp phần mở rộng liên kết quốc tế, tạo thêm việc làm và nâng cao giá trị của nền kinh tế Việt Nam".

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Anh Quốc 2026: Kiến tạo nền kinh tế thu nhập cao, giá trị cao - Ảnh 3.

Các đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế tập trung theo dõi các phiên thảo luận tại diễn đàn

Thông qua diễn đàn, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng mở rộng hợp tác sâu rộng với các đối tác Anh Quốc, phát huy tối đa các lợi thế về tài chính, công nghệ, năng lượng tái tạo và đào tạo nhân lực. Đây sẽ là động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố trong kỷ nguyên mới.

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