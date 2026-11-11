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Thể thao

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành vé dự Olympic Los Angeles 2028

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Xạ thủ Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên đầu tiên của thể thao Việt Nam giành suất dự Olympic Los Angeles 2028. Thành tích được xác lập sau tấm Huy chương Bạc tại Giải vô địch Bắn súng thế giới 2026.

Trịnh Thu Vinh ghi dấu ấn tại Giải vô địch bắn súng thế giới

Giải vô địch Bắn súng thế giới 2026 diễn ra tại Doha, Qatar, quy tụ nhiều xạ thủ hàng đầu thế giới. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã có màn trình diễn ấn tượng tại nội dung 25 mét súng ngắn thể thao nữ.

Ở vòng loại, nữ xạ thủ Việt Nam giành vị trí thứ bảy và bước vào chung kết. Tại đây, cô liên tục cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ mạnh.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành vé dự Olympic Los Angeles 2028 - Ảnh 1.

Thu Vinh đang có phong độ ổn định

Xạ thủ Thu Vinh kết thúc phần thi với tổng cộng 43 điểm. Thành tích này giúp cô giành Huy chương Bạc, chỉ kém nhà vô địch đúng một điểm.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành vé dự Olympic Los Angeles 2028 - Ảnh 2.

Trịnh Thu Vinh từng vươn lên dẫn trước đối thủ trước loạt bắn cuối cùng

Tuy nhiên, những viên đạn quyết định đã khiến cô đánh mất lợi thế. Qua đó, cơ hội giành Huy chương Vàng cũng vuột khỏi tay nữ xạ thủ.

Dù chưa thể chạm đến vị trí cao nhất, kết quả vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một nữ xạ thủ Việt Nam giành huy chương tại giải vô địch thế giới.

Trịnh Thu Vinh mở đầu hành trình đến Olympic Los Angeles 2028

Tấm huy chương Bạc cũng giúp Trịnh Thu Vinh giành quyền tham dự Olympic Los Angeles 2028. Cô trở thành vận động viên đầu tiên của thể thao Việt Nam có suất dự kỳ đại hội này.

Trước đó, nữ xạ thủ từng tạo dấu ấn tại Olympic Paris 2024. Cô góp mặt trong trận chung kết của hai nội dung thi đấu. Kinh nghiệm tại đấu trường Olympic tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hành trình sắp tới.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành vé dự Olympic Los Angeles 2028 - Ảnh 3.

Tấm vé đến Los Angeles 2028 là thành quả đáng ghi nhận sau quá trình tập luyện và thi đấu của nữ xạ thủ. Thành tích này cũng mở ra kỳ vọng mới cho bắn súng Việt Nam

Với dấu mốc tại Doha, Trịnh Thu Vinh tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ duy trì phong độ trong những giải đấu tiếp theo.

Hành trình hướng đến Olympic Los Angeles 2028 vì thế đã có khởi đầu đầy triển vọng. Thành tích của Thu Vinh cũng tiếp thêm động lực cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/SZpiXviTXzg?si=F7YinIzu587aA1W9


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