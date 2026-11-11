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Thể thao

Argentina hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup nữ 2027

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Sau khi giành vé dự World Cup nữ 2027 với thành tích bất bại tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, đội tuyển Argentina đặt mục tiêu có chiến thắng đầu tiên và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Argentina giành vé dự World Cup nữ lần thứ năm liên tiếp

Argentina giành quyền tham dự FIFA World Cup nữ 2027 sau khi kết thúc ở vị trí á quân tại giải CONMEBOL Women’s Nations League đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của HLV German Portanova, đội bóng Nam Mỹ có thành tích bất bại với 5 chiến thắng và 3 trận hòa, đạt 18 điểm, xếp sau Colombia. Brazil không tham dự giải đấu do đã mặc định có suất với tư cách chủ nhà World Cup 2027.

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Tiền đạo Mercedes Diz ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Peru (Ảnh: FIFA)

Argentina chính thức giành vé sau trận hòa 1-1 trước Peru tại sân Estadio Ciudad de Lanus. Tiền đạo Mercedes Diz mở tỷ số ở phút 75 bằng cú sút uy lực ngay trong vòng cấm, trước khi Cherrie Cox gỡ hòa cho Peru 10 phút sau đó. Kết quả này đánh dấu lần thứ năm Argentina góp mặt tại World Cup nữ, đồng thời nối dài chuỗi ba kỳ liên tiếp giành quyền tham dự kể từ năm 2019.

Argentina hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup nữ 2027- Ảnh 2.

Bốn ngày sau, Argentina khép lại chiến dịch vòng loại bằng chiến thắng 1-0 trước Ecuador trên sân Estadio Olímpico Atahualpa ở Quito (Ảnh: FIFA)

HLV German Portanova và hành trình tìm dấu ấn mới với tuyển nữ Argentina

German Portanova được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Argentina vào tháng 7/2021, sau khi tạo dựng tên tuổi ở bóng đá nữ cấp câu lạc bộ. Ông từng giúp Urquiza ba lần vô địch giải đấu hàng đầu Argentina vào các năm 2014, 2017/18 và 2018/19.

Argentina hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup nữ 2027- Ảnh 3.

HLV German Portanova được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Argentina vào tháng 7/2021 (Ảnh: FIFA)

Tại World Cup nữ 2023 ở Australia và New Zealand, Portanova có lần đầu ra mắt trên cương vị HLV trưởng đội tuyển tại giải đấu. Argentina dừng bước ở vòng bảng, nhưng để lại dấu ấn với tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt là màn ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn để hòa Nam Phi.

Kinh nghiệm từ kỳ World Cup trước được kỳ vọng sẽ giúp Portanova tiếp tục xây dựng đội hình kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ đang dần khẳng định vị trí ở cấp độ quốc tế.

Những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử World Cup nữ của Argentina

Argentina lần đầu tham dự World Cup nữ năm 2003 tại Mỹ. Dù toàn đội phải nhận ba thất bại ở vòng bảng, Yanina Gaitan vẫn ghi dấu lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Argentina tại giải đấu, trong trận thua Đức 1-6 ngày 27/9/2003.

Sau khi góp mặt tại World Cup 2007, Argentina vắng mặt ở hai kỳ giải tiếp theo trước khi trở lại vào năm 2019 tại Pháp. Đội bóng mở màn bằng trận hòa 0-0 trước Nhật Bản, qua đó lần đầu giành điểm tại sân chơi này. Ở trận gặp Anh, thủ môn Vanina Correa gây ấn tượng với pha cản phá phạt đền và nhiều tình huống cứu thua, dù Argentina vẫn thất bại 0-1.

Argentina hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup nữ 2027- Ảnh 4.

Đáng nhớ nhất là cuộc đối đầu Scotland ở lượt trận cuối vòng bảng năm 2019 (Ảnh: FIFA)

Trong cuộc đối đầu Scotland, Argentina bị dẫn trước 0-3. Ngay sau đó, các cô gái vùng lên mạnh mẽ với các bàn thắng của Milagros Menendez và Florencia Bonsegundo, cùng một tình huống phản lưới nhà của thủ môn Lee Alexander. Bonsegundo sau đó thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ, giúp Argentina hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục với tỷ số hòa 3-3. Dù không thể đi tiếp, đội bóng vẫn khép lại giải đấu với hai điểm đầu tiên trong lịch sử.

Tính đến nay, Argentina đã có 5 lần tham dự World Cup nữ, gồm các kỳ 2003, 2007, 2019, 2023 và 2027. Thành tích tốt nhất của đội vẫn là vòng bảng. Sau 12 trận tại giải, Argentina có 3 trận hòa, 9 thất bại, ghi 7 bàn và để thủng lưới 42 lần.

Ở danh sách ghi bàn, chưa có cầu thủ Argentina nào ghi quá một bàn tại các kỳ World Cup nữ. Sáu cái tên cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu gồm Yanina Gaitan, Eva Gonzalez, Milagros Menendez, Florencia Bonsegundo, Braun và Nunez. Đây là những gương mặt góp phần tạo nên các cột mốc ghi bàn đáng nhớ của đội tuyển qua từng kỳ giải.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2027 dự kiến diễn ra ngày 11/12/2026 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Rio de Janeiro, Brazil. Danh sách đội hình Argentina sẽ được công bố gần thời điểm giải đấu khởi tranh.

Nguồn tin: FIFA

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