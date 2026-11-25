Trực tiếp Bắn súng - 15g30 ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Bắn súng được tổ chức từ ngày 22/11 đến 05/12/2026 tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trường bắn Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và Trường bắn Củ Chi. Các vận động viên tranh tài ở 51 nội dung, gồm 27 nội dung nam, 20 nội dung nữ và 4 nội dung hỗn hợp đồng đội, thuộc các nhóm súng trường, súng ngắn và bắn đĩa bay.

Kính mời quý khán giả theo dõi và cổ vũ các xạ thủ tranh tài lúc 15g30 ngày 25/11 trên các nền tảng của HTV.