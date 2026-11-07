Xã Phước Thành trao Huy hiệu 35 năm và 40 năm tuổi Đảng

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 tại xã Phước Thành, TP. Hồ Chí Minh

Đảng ủy xã Phước Thành, TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên. Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh.

Trong đợt này, xã Phước Thành có 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm và 40 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình gắn bó, đóng góp của các đảng viên qua nhiều năm, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước.

Phát huy vai trò đảng viên lão thành trong xây dựng Đảng

Lãnh đạo xã Phước Thành cùng các đảng viên tham dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Bên cạnh ý nghĩa ghi nhận, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng còn là dịp phát huy vai trò, kinh nghiệm của các đảng viên lão thành trong công tác giáo dục truyền thống và xây dựng tổ chức Đảng tại cơ sở.

Đảng bộ xã Phước Thành xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, việc phát huy kinh nghiệm, trách nhiệm của các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng được chú trọng, nhất là trong việc tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và giáo dục truyền thống cho thế hệ đảng viên kế tiếp.

Gắn kết truyền thống với sự phát triển của địa phương

Lãnh đạo xã chúc mừng các đảng viên

Đồng thời, những đóng góp của các đảng viên lão thành tiếp tục là nguồn kinh nghiệm quý báu đối với quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Thông qua việc tham gia đóng góp ý kiến, các đảng viên có thêm điều kiện đồng hành cùng cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Qua đó, xã Phước Thành hướng đến phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.