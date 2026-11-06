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Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn

KIỀU MINH, HOÀNG LINH, KIM NGỌC
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(HTV) - Chiều 6/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn, đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường An Nhơn.

Cùng đến trao Huy hiệu Đảng có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn- Ảnh 1.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn- Ảnh 2.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn- Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn - Nguyên Ủy viên Thường vụ, Bí thư Đảng ủy quân sự, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự quận Phú Nhuận - trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành dưới lá cờ của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn- Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội chúc đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục mang kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng

Chủ tịch Quốc hội chúc đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục mang kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, tham gia xây dựng Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn- Ảnh 5.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình bền bỉ cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình bền bỉ cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ phường An Nhơn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay.


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