TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Phường Bình Đông trao Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Đông tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 15 đảng viên. Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh.

Trong đợt này, phường Bình Đông có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là những đồng chí đảng viên đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử nhưng vẫn giữ vững phẩm chất người Cộng sản, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và gương mẫu trong cuộc sống

Bên cạnh đó, các đồng chí còn tích cực tham gia phong trào tại địa phương, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển địa phương.

41 đảng viên thuộc hai Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh được trao Huy hiệu Đảng

Tại hội trường Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, 41 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND TP. Hồ Chí Minh và Đảng bộ các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố được trao Huy hiệu Đảng 60 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Buổi lễ là dịp ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên qua nhiều giai đoạn cách mạng

Lãnh đạo hai Đảng bộ mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất chính trị, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Phường Xuân Hòa trao Huy hiệu Đảng cho 46 đảng viên, kết nạp 24 đảng viên mới

Tại phường Xuân Hòa, 46 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng. Dịp này, địa phương cũng chúc mừng 24 đảng viên mới được kết nạp.

Bên cạnh đó, phường cũng biểu dương 21 tập thể, 29 cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Dân vận khéo" và 24 mô hình "Việc có ý nghĩa giúp dân"

Đáng chú ý, trong chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng, 6 tập thể và 28 cá nhân được khen thưởng với kết quả hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên vượt tiến độ.

Xã Bà Điểm trao Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên

Đảng bộ xã Bà Điểm có 28 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11. Trong đó, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 11 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đặc biệt, dịp này, đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đã đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại nhà cho đồng chí Phan Văn Mao

Đồng chí Phan Văn Mao sinh ngày 1/1/1932, vào Đảng ngày 18/3/1957, từng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân và hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp Mỹ Hòa 3, xã Xuân Thới Sơn.

Phường Nhiêu Lộc trao Huy hiệu Đảng cho 41 đảng viên, khen thưởng 60 điển hình

Đảng bộ phường Nhiêu Lộc tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 41 đảng viên với các mốc tuổi Đảng gồm 70 năm, 65 năm, 60 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm.

Không chỉ ghi nhận quá trình công tác, cống hiến của các đảng viên, buổi lễ còn nhấn mạnh vai trò gương mẫu của mỗi đảng viên tại nơi cư trú

Đảng viên cần tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương. Đồng thời, vận động gia đình và người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, phường Nhiêu Lộc biểu dương, khen thưởng 30 tập thể và 30 cá nhân điển hình trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2026.

Phường Phú Thạnh trao Huy hiệu Đảng cho 24 đảng viên

Đảng bộ phường Phú Thạnh có 24 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng với các mốc 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng.

20 đảng viên được trao Huy hiệu tại buổi lễ; 4 đảng viên do điều kiện sức khỏe được tổ chức trao tại nhà

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc sống và đóng góp xây dựng Đảng bộ địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.



