Xã Cần Giờ đưa tiện ích công nghệ số vào đời sống người dân

Trải nghiệm và tiếp cận các tiện ích số

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cần Giờ tổ chức nhiều gian hàng để cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các ứng dụng, nền tảng số.

Người tham gia còn được hướng dẫn kỹ năng sử dụng ứng dụng, tiếp cận các dịch vụ tiện ích trên môi trường điện tử, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Cần Giờ hỗ trợ, hướng dẫn người dân trải nghiệm các nền tảng và dịch vụ tiện ích số

Lan tỏa tinh thần bình dân học vụ số

Thông qua hoạt động, xã Cần Giờ khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng công nghệ.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên cùng đông đảo người dân địa phương tham gia chương trình tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số

Qua đó, địa phương từng bước xây dựng công dân số, cộng đồng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.