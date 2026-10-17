Phường Tăng Nhơn Phú nâng cao kỹ năng ứng dụng A.I. cho Tổ Công nghệ số cộng đồng

Ứng dụng A.I. vào công tác truyền thông cơ sở

Buổi tập huấn diễn ra tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú, với sự tham gia của cán bộ Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân đến trải nghiệm, tìm hiểu cách ứng dụng A.I. trong công tác truyền thông cơ sở.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã hướng dẫn cán bộ truyền thông của phường Tăng Nhơn Phú sử dụng các công cụ A.I., thực hành xây dựng sản phẩm truyền thông số

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn học viên khai thác các công cụ A.I. để hỗ trợ xây dựng nội dung tuyên truyền, biên tập văn bản và thiết kế sản phẩm truyền thông số. Qua đó, học viên từng bước làm chủ kỹ năng ứng dụng công nghệ vào công tác truyền thông cơ sở, nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin đến người dân.

Học viên được hướng dẫn trực tiếp cách viết câu lệnh (Prompt), khai thác các công cụ A.I. để xây dựng tin, bài và thiết kế poster tuyên truyền phục vụ công tác truyền thông cơ sở

Thông qua các ví dụ thực tế, học viên được làm quen với kỹ thuật viết câu lệnh (Prompt), cách xác định yêu cầu, cung cấp bối cảnh và lựa chọn định dạng đầu ra phù hợp. Đây là những kỹ năng giúp cán bộ truyền thông cơ sở tận dụng A.I. để xây dựng tin, bài, nội dung đăng tải trên mạng xã hội và poster tuyên truyền, góp phần đa dạng hóa hình thức truyền tải thông tin đến người dân.

Nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, sử dụng A.I. an toàn

Bên cạnh việc tìm hiểu các công cụ, chương trình chú trọng hướng dẫn nhận diện rủi ro khi tiếp xúc với nội dung do A.I. tạo ra, đặc biệt là tin giả, thông tin sai lệch và nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân.

Học viên được hướng dẫn nhận diện những dấu hiệu đáng ngờ của tin giả, đồng thời nâng cao ý thức kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên không gian mạng

Học viên được nhấn mạnh nguyên tắc kiểm tra nguồn tin, đối chiếu thông tin với các kênh chính thức và thận trọng trước khi chia sẻ nội dung trên không gian mạng. Đồng thời, việc sử dụng A.I. cần gắn với yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân, không cung cấp dữ liệu nhạy cảm cho các công cụ trực tuyến khi chưa được phép.

Báo cáo viên lưu ý các nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân, khuyến khích học viên sử dụng A.I. có trách nhiệm và thận trọng khi cung cấp thông tin cho các công cụ trực tuyến

Các nội dung tập huấn được triển khai theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, ưu tiên tính ứng dụng để học viên có thể vận dụng vào công việc và hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Qua đó, cán bộ Tổ Công nghệ số cộng đồng có thêm kiến thức, kỹ năng hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng các công cụ số hiệu quả và có trách nhiệm.

Hoạt động góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ Tổ Công nghệ số cộng đồng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào công tác truyền thông cơ sở

Hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập kỹ năng số tại địa phương, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy môi trường số an toàn, thiết thực và gần gũi với đời sống.

Ngoài hoạt động tập huấn ứng dụng A.I., Ngày hội Công dân số năm 2026 còn là dịp để người dân tiếp cận, trải nghiệm các nền tảng và tiện ích số, tìm hiểu những ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống

Thông qua các hoạt động tuyên truyền và trải nghiệm thực tế, Ngày hội Công dân số năm 2026 phường Tăng Nhơn Phú giúp nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động sử dụng các dịch vụ số, từng bước hình thành thói quen tương tác trên môi trường số thuận tiện và hiệu quả.