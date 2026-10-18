CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Công nghệ

Phường Tân Sơn Hòa ra mắt 21 Tổ Công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân chuyển đổi số

PHƯƠNG MAI, NGUYỄN QUỐC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày hội Công dân số năm 2026 tại phường Tân Sơn Hòa mang đến các hoạt động trải nghiệm công nghệ, hướng dẫn sử dụng tiện ích số và chăm lo an sinh xã hội, đồng thời ra mắt Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 21 khu phố.

Ngày hội Công dân số Tân Sơn Hòa đưa tiện ích số đến gần người dân

Phường Tân Sơn Hòa ra mắt 21 Tổ Công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân chuyển đổi số - Ảnh 1.

Đại diện Ban chỉ đạo phát biểu phát động tinh thần "Tân Sơn Hòa - Công dân số chủ động, kết nối an toàn, cộng đồng hạnh phúc" tại ngày hội

Sáng ngày 17/10/2026, phường Tân Sơn Hòa tổ chức Ngày hội Công dân số tại Công viên Hoàng Văn Thụ, với các hoạt động trải nghiệm công nghệ, hướng dẫn sử dụng tiện ích số và chăm lo an sinh xã hội. Chương trình hướng đến việc đưa chuyển đổi số vào những nhu cầu thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Trải nghiệm công nghệ, nâng cao kỹ năng số

Phường Tân Sơn Hòa ra mắt 21 Tổ Công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân chuyển đổi số - Ảnh 2.

Lực lượng Công an phường kết hợp cùng các đơn vị lập quầy trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày hội thu hút đông đảo người dân trên địa bàn phường tham gia từ sáng sớm. Các hoạt động được tổ chức theo hướng tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm, thực hành và làm quen với những ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống.

Đối với trẻ em, hoạt động trải nghiệm STEM mang đến cơ hội khám phá công nghệ. Trong khi đó, người dân được hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không tiền mặt, qua đó từng bước tiếp cận các tiện ích số.

Phường Tân Sơn Hòa ra mắt 21 Tổ Công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân chuyển đổi số - Ảnh 3.

Quang cảnh lễ khai mạc Ngày hội Công dân số năm 2026 phường Tân Sơn Hòa được tổ chức trang trọng tại Công viên Hoàng Văn Thụ

Bên cạnh việc hướng dẫn thao tác, chương trình còn đề cập đến vai trò của lực lượng công an trong hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công, định danh điện tử, bảo vệ thông tin cá nhân và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng. Đại diện MobiFone cũng tham gia ngày hội với các giải pháp công nghệ và hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số tại địa phương.

Ra mắt Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 21 khu phố

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội Công dân số năm 2026 là kiện toàn, ra mắt Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 21 khu phố và phát động lực lượng ra quân hỗ trợ người dân.

Hoạt động này gắn với mục tiêu đưa các tiện ích số đến gần hơn với đời sống thường ngày. Việc hỗ trợ người dân thực hành và sử dụng công nghệ là một nội dung được chú trọng trong chương trình, bên cạnh các hoạt động trải nghiệm tại ngày hội.

Gắn chuyển đổi số với an sinh xã hội

Phường Tân Sơn Hòa ra mắt 21 Tổ Công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân chuyển đổi số - Ảnh 5.

Người dân hồ hởi tham gia trải nghiệm, tiếp cận các giải pháp công nghệ và tiện ích số do các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành giới thiệu

Không chỉ tập trung vào công nghệ, ngày hội còn kết hợp tuyên dương những gương thanh niên tiêu biểu và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, hỗ trợ kỹ năng số và chăm lo an sinh, chương trình hướng đến lan tỏa tinh thần đổi mới, kết nối và sẻ chia, góp phần xây dựng cộng đồng số an toàn, văn minh.



Tin liên quan

Chuyển đổi số phường Minh Phụng: Giảm 20–30% thời gian chờ

Chuyển đổi số phường Minh Phụng: Giảm 20–30% thời gian chờ

(HTV) - Chuyển đổi số phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh, đang được triển khai gắn với nhu cầu thực tế của người dân thông qua các ứng dụng công dân số, robot hỗ trợ thủ tục hành chính và cải tiến quy trình phục vụ. Bước đầu, thời gian chờ giảm 20–30%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%.

An Phú "phủ sóng" công nghệ: Khi chuyển đổi số gõ cửa từng nhà

An Phú "phủ sóng" công nghệ: Khi chuyển đổi số gõ cửa từng nhà

(HTV) - Chuyển đổi số tại phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh được triển khai qua 28 đội hình tại 14 khu phố. Người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và các tiện ích số phục vụ đời sống.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu cầu đi bộ từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu cầu đi bộ từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 11:29 18/10/2026

(HTV) - Sáng nay, 18/10, sà lan chuyên dụng chở tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, bắt đầu hành trình vận chuyển từ cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa về trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Đây là bước tiếp theo sau khi công tác hạ thủy được thực hiện thành công rạng sáng 16/10.

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ

Đời sống 16:23 18/10/2026

(HTV) - Tôn Bằng bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” tại kho hàng Công ty Dịch Dương, với trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

"Ngân mãi Chuông vàng" tổng dợt vở "Thiếu phụ Nam Xương"

"Ngân mãi Chuông vàng" tổng dợt vở "Thiếu phụ Nam Xương"

Show nổi bật 13:06 18/10/2026

Trước đêm công diễn 18/10, ê-kíp "Ngân mãi Chuông vàng" đã có buổi tổng dợt vở cải lương "Thiếu phụ Nam Xương". Đây là dịp để các nghệ sĩ hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng mang tác phẩm đến với khán giả.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Đời sống 08:14 18/10/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.

Xem thêm