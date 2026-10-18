Phường Tân Sơn Hòa ra mắt 21 Tổ Công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân chuyển đổi số

Ngày hội Công dân số Tân Sơn Hòa đưa tiện ích số đến gần người dân

Đại diện Ban chỉ đạo phát biểu phát động tinh thần "Tân Sơn Hòa - Công dân số chủ động, kết nối an toàn, cộng đồng hạnh phúc" tại ngày hội

Sáng ngày 17/10/2026, phường Tân Sơn Hòa tổ chức Ngày hội Công dân số tại Công viên Hoàng Văn Thụ, với các hoạt động trải nghiệm công nghệ, hướng dẫn sử dụng tiện ích số và chăm lo an sinh xã hội. Chương trình hướng đến việc đưa chuyển đổi số vào những nhu cầu thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Trải nghiệm công nghệ, nâng cao kỹ năng số

Lực lượng Công an phường kết hợp cùng các đơn vị lập quầy trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày hội thu hút đông đảo người dân trên địa bàn phường tham gia từ sáng sớm. Các hoạt động được tổ chức theo hướng tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm, thực hành và làm quen với những ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống.

Đối với trẻ em, hoạt động trải nghiệm STEM mang đến cơ hội khám phá công nghệ. Trong khi đó, người dân được hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không tiền mặt, qua đó từng bước tiếp cận các tiện ích số.

Quang cảnh lễ khai mạc Ngày hội Công dân số năm 2026 phường Tân Sơn Hòa được tổ chức trang trọng tại Công viên Hoàng Văn Thụ

Bên cạnh việc hướng dẫn thao tác, chương trình còn đề cập đến vai trò của lực lượng công an trong hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công, định danh điện tử, bảo vệ thông tin cá nhân và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng. Đại diện MobiFone cũng tham gia ngày hội với các giải pháp công nghệ và hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số tại địa phương.

Ra mắt Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 21 khu phố

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội Công dân số năm 2026 là kiện toàn, ra mắt Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 21 khu phố và phát động lực lượng ra quân hỗ trợ người dân.

Hoạt động này gắn với mục tiêu đưa các tiện ích số đến gần hơn với đời sống thường ngày. Việc hỗ trợ người dân thực hành và sử dụng công nghệ là một nội dung được chú trọng trong chương trình, bên cạnh các hoạt động trải nghiệm tại ngày hội.

Gắn chuyển đổi số với an sinh xã hội

Người dân hồ hởi tham gia trải nghiệm, tiếp cận các giải pháp công nghệ và tiện ích số do các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành giới thiệu

Không chỉ tập trung vào công nghệ, ngày hội còn kết hợp tuyên dương những gương thanh niên tiêu biểu và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, hỗ trợ kỹ năng số và chăm lo an sinh, chương trình hướng đến lan tỏa tinh thần đổi mới, kết nối và sẻ chia, góp phần xây dựng cộng đồng số an toàn, văn minh.







