Nhóm nước chủ nhà World Cup nữ 2031 và mở rộng quy mô giải đấu

World Cup nữ 2031 là kỳ giải đầu tiên mở rộng lên 48 đội, tương đương quy mô của World Cup nam. So với mốc 16 đội tại Đức năm 2011, giải đấu đã tăng gấp ba lần số đội tham dự. Kỳ giải gần nhất trước đó tại Brazil vào năm 2027 vẫn giữ thể thức 32 đội.

World Cup nữ 2031 là kỳ giải đầu tiên mở rộng lên 48 đội (Ảnh: AP)

Hồ sơ do Mỹ dẫn đầu đề xuất 20 thành phố đăng cai, gồm 14 địa điểm tại Mỹ và 4 tại Mexico. Hai địa điểm còn lại là thủ đô San José (Costa Rica) và Kingston (Jamaica). Danh sách sân vận động chính thức vẫn phải chờ FIFA phê duyệt.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ Cindy Parlow Cone gọi giải đấu này là sự kiện thể thao nữ lớn nhất lịch sử. Phát biểu tại trụ sở FIFA ở Zurich, bà khẳng định ban tổ chức phải đáp ứng kỳ vọng đó. Trước đó, hồ sơ do Mỹ dẫn đầu dự báo doanh thu đạt 4 tỷ USD. Sau quyết định của FIFA, bà Parlow Cone cho rằng doanh thu có thể vượt mốc này nếu vận hành tốt.

Mỹ từng hai lần đăng cai độc lập World Cup nữ vào năm 1999 và 2003. Đội bóng này đã có bốn lần vô địch giải đấu. Trong đó gồm chức vô địch mở màn tại Trung Quốc năm 1991 (12 đội) và danh hiệu trên sân nhà năm 1999.

Mỹ từng hai lần đăng cai độc lập World Cup nữ vào năm 1999 và 2003 (Ảnh: FIFA)



Với Jamaica, năm 2031 đánh dấu lần đầu tiên các trận đấu World Cup diễn ra tại vùng Caribe. Bóng đá nữ quốc gia này gây tiếng vang với tiền đạo Khadija "Bunny" Shaw đang khoác áo Manchester City. Tại World Cup 2023, tuyển nữ Jamaica từng bất bại ở vòng bảng và xếp trên Brazil.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jamaica Michael Ricketts khẳng định đội nhà sẽ có suất vào thẳng với tư cách đồng chủ nhà. Ông tiết lộ kế hoạch hợp tác cùng Mỹ và Mexico đã hình thành từ các cuộc trao đổi tại Sydney ba năm trước.

Từng đá chính trong đội hình vô địch năm 1999, bà Parlow Cone hiểu rõ sức ảnh hưởng của việc tổ chức World Cup. Bà kỳ vọng giải đấu sẽ nâng tầm bóng đá nữ khu vực, tạo bước ngoặt cho tuyển "Reggae Girlz" trên sân nhà.

Vương quốc Anh trở thành chủ nhà World Cup nữ 2035

Hồ sơ đăng cai năm 2035 do Anh dẫn đầu, kết hợp cùng Bắc Ireland, Scotland và Xứ Wales. Liên minh này đề xuất 19 địa điểm thi đấu, trong đó có sân vận động Wembley tại London.

Đây là lần đầu tiên Anh tổ chức một kỳ World Cup nữ. Trong lịch sử, quốc gia này mới một lần đăng cai World Cup nam năm 1966 và giành chức vô địch duy nhất.

Giải đấu cũng mở ra cơ hội tổ chức sự kiện lớn cho Bắc Ireland. Liên đoàn nước này dự kiến đưa các trận đấu về sân Windsor Park tại Belfast với sức chứa 23.000 chỗ sau nâng cấp. Quy mô này đáp ứng tiêu chuẩn World Cup nữ, dù chưa đủ điều kiện cho vòng chung kết Euro nam.

Trước đó, Euro 2028 được trao cho Anh, Scotland, Xứ Wales và Ireland, quốc gia có sân vận động 50.000 chỗ tại Dublin. Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá Bắc Ireland Patrick Nelson bày tỏ sự mong chờ được đón du khách đến Belfast. Ông xem đây là dịp giới thiệu hình ảnh địa phương với thế giới.

Quy trình đăng cai kép và bối cảnh nội bộ FIFA

Trong chưa đầy hai năm, FIFA đã hai lần chốt gói đăng cai kép World Cup không có đối thủ cạnh tranh. Tháng 12/2024, các liên đoàn thành viên từng thông qua hồ sơ của sáu quốc gia thuộc ba châu lục cho World Cup nam 2030. Nhóm này gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco, Argentina, Paraguay và Uruguay.

FIFA đã hai lần chốt gói đăng cai kép World Cup không có đối thủ cạnh tranh (Ảnh: AP)

Bước đi đó tạo tiền đề để FIFA trao quyền đăng cai World Cup nam 2034 cho Ả Rập Xê Út. Quá trình phê duyệt khi ấy diễn ra theo quy trình rút gọn và được cho là nhằm loại trừ các ứng viên khác.

Trên sân khấu công bố, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trao cái ôm với hai Phó chủ tịch FIFA. Họ là Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani (người Canada) và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Anh Debbie Hewitt. Đáng chú ý, cả hai gần đây đều chỉ trích và ủng hộ các nỗ lực bãi nhiệm ông Infantino.

Phát biểu trước các đại biểu trực tuyến, bà Hewitt cảm ơn sự tin tưởng của cử tri FIFA. Bà nhấn mạnh giải đấu sẽ tôn vinh bóng đá nữ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và gắn kết khán giả toàn cầu. Sau lễ công bố, cả ba nhân vật Infantino, Montagliani và Hewitt đều không tiếp xúc với báo chí tại trụ sở FIFA.

Về mặt nhân sự, ông Infantino đang vận động tái tranh cử Chủ tịch FIFA cho cuộc bỏ phiếu ngày 18/3 tại Morocco. Hai đối thủ của ông là Philippe Diallo (Pháp) và Kohzo Tashima (Nhật Bản). Trong khi đó, ông Michael Ricketts cho biết ông Montagliani dự kiến tái đắc cử Chủ tịch CONCACAF vào tháng 2 mà không có đối thủ.

Nguồn: tin AP