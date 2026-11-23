Sáng nay, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố logo, bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp. Sự kiện đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống nhận diện chung, đồng thời mở rộng kênh cung cấp thông tin chính thống đến công chúng trên môi trường số.

Toàn cảnh lễ công bố logo, bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông cùng các phòng, ban chức năng.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu chung của Cơ quan

Song song với quá trình kiện toàn tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc xây dựng thương hiệu chung được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Hệ thống nhận diện mới hướng đến sự đồng bộ trên các loại hình báo chí, từ truyền hình, phát thanh, báo in đến các nền tảng truyền thông số.

Theo ông Lê Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, việc công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển cơ quan.

Ông Lê Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ

Ông bày tỏ kỳ vọng bộ nhận diện mới sẽ tạo nên dấu ấn riêng, giúp công chúng dễ dàng nhận biết cơ quan trên các nền tảng báo chí, truyền thông. Qua đó, góp phần khẳng định hình ảnh một cơ quan báo chí đa phương tiện năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, không ngừng đổi mới, sáng tạo và gắn bó với quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng thương hiệu chung là một trong những nhiệm vụ được Cơ quan chú trọng sau khi chính thức đi vào hoạt động

Để lựa chọn biểu trưng chính thức, Cơ quan đã tổ chức cuộc thi thiết kế logo với sự tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức và người lao động. Ban tổ chức tiếp nhận 60 phương án thiết kế đến từ 22 tác giả. Trải qua quá trình đánh giá, Hội đồng Giám khảo lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Trong đó, tác phẩm của họa sĩ Lê Cao Nhân, công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, xuất sắc giành giải Nhất và chính thức được lựa chọn làm logo của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Họa sĩ Lê Cao Nhân bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi tác phẩm được lựa chọn

Chia sẻ tại sự kiện, họa sĩ Lê Cao Nhân bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi tác phẩm được lựa chọn. Thông qua thiết kế, tác giả gửi gắm kỳ vọng cơ quan sẽ tiếp tục phát triển, từng bước vươn tầm khu vực.

Logo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Cùng với việc công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh cũng chính thức ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp tại địa chỉ https://hmg.org.vn.

Trang thông tin được thiết kế theo hướng hiện đại, tích hợp nhiều loại hình nội dung với các chuyên mục: Thời sự, TP. Hồ Chí Minh, Kinh tế, Xã hội, An ninh - Quốc phòng, Đô thị, Chuyển đổi số và Media.

Trang thông tin điện tử tổng hợp mở thêm kênh cung cấp thông tin chính thống đến công chúng trên môi trường số

Việc đưa trang thông tin điện tử tổng hợp vào hoạt động góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời, phục vụ nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân Thành phố và bạn đọc trên cả nước.

Hệ thống nhận diện mới và trang thông tin điện tử góp phần hoàn thiện hình ảnh một cơ quan báo chí đa phương tiện năng động, hiện đại

Sự kiện công bố logo, bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp không chỉ góp phần hoàn thiện hình ảnh chung sau gần 5 tháng hoạt động, mà còn thể hiện định hướng xây dựng một cơ quan báo chí đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển trên nhiều nền tảng và đáp ứng yêu cầu thông tin trong giai đoạn mới.